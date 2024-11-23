梁朝偉獲科大頒榮譽博士丨梁朝偉媽媽見證兒子獲榮耀　單親家庭成長陪周星馳考訓練班入行

▲ 梁朝偉獲科大頒榮譽博士。

【梁朝偉 / 影帝 / 科技大學 / 黃仁勳】影帝梁朝偉在今日（11月23日）於香港科技大學榮譽博士學位頒授典禮及博士畢業典禮，獲頒人文學榮譽博士學位，同場獲頒授「工程學榮譽博士」的有AI人工智能晶片Nvidia輝達 共同創辦人暨行政總裁黃仁勳 (Jensen Huang）、諾貝爾化學獎得主Michael Levitt教授，以及菲爾茲獎得主David Mumford教授，則同獲頒授「理學榮譽博士」。

典禮在早上9:40舉行並進行網上直播，梁朝偉生命中兩位最重要的女人，媽媽、太太劉嘉玲均有到場見證，事後劉嘉玲在個人社交平台分享典禮照片賀丈夫，並寫︰「恭喜梁博士」

他在台上分享要作為優秀演員的秘訣，稱：「第一，每次新工作都要保持初心，讓自己像新人一樣，如果視自己為有經驗的演員，反而會拖累自己。第二，我永遠不會自滿於每次的表現，要要求自己下次做得更好，保持對工作的熱誠。」

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梁朝偉獲頒榮譽博士丨偉大演員屢獲殊榮

現年62歲的梁朝偉公認演技出眾，同為演員的劉嘉玲更形容丈夫是「偉大的演員」，而梁朝偉在香港電影金像獎及台灣金馬獎多次獲影帝，在2000年，憑《花樣年華》成國際上最著名影展法國康城影展封影帝。

而他主演的《三輪車伕》、《色，戒》分別在1995年、2007年獲得威尼斯影展金獅獎，在去年的第80屆威尼斯影展，他更獲頒終身成就金獅獎，成為首位獲得此殊榮的華人演員。

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梁朝偉獲頒榮譽博士丨爸爸離開留心中烙印

梁朝偉出身基層，早年在美孚新邨居住。可是他在6歲時因父母離異，由母親獨自撫養成人。他曾在《這一刻，梁朝偉對你說》短片中剖白，自己原是個活潑小孩，後來爸爸離開後就將所有事藏於心底中，對心理造成影響。

他回憶稱：「基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，每天晚上都吵架，我爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。他們每天都吵架，我還記得就是，那個時候很害怕，每天晚上聽到他們吵架，就拿被子，然後在那邊哭，也不知道怎麼反應，除很害怕外。那個畫面我永遠都記得，連當時天氣冷、家中鐵窗的鐵鏽味我都記得。」

梁朝偉續說：「我爸爸那個時候已經跟我媽媽分開了，他是偶爾有時候會回來帶我出去玩，但其實我不是非常開心的，我基本上都不是很開心。那一天他帶我出去玩，雖然是去遊樂園，但其實我一點都不開心。我爸爸那天穿甚麼我都還記得。」偉仔的爸爸當日為他拍了照片，他也有存起來。

▲ 《這一刻，梁朝偉對你說》

梁朝偉獲頒榮譽博士丨受母親薰陶愛上電影

至於梁朝偉對電影萌生興趣，是自小受到母親薰陶︰「6歲跟媽媽入戲院看第一套電影《天師捉妖》，之後她經常帶我看不同電影，成為我的習慣。」

他又指11歲時為學好英語，每星期都跟同學看電影，例如《教父》、《海神號遇險記》等。直至長大後，偉仔考入無綫藝員訓練班：「發覺演戲能發洩心中壓抑的情感，但沒人知道那個是我。」

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梁朝偉獲頒榮譽博士丨因周星馳考訓練班

不過他卻從沒打算當演員，原本當電器推銷員的梁朝偉，在1981年因好友周星馳想考TVB電視藝員訓練班，於是叫梁朝偉一起陪伴齊去面試，結果反而梁朝偉順利入圍，周星馳卻落選。

而周星馳後來在街坊兼朋友戚美珍幫忙下，入讀藝員訓練班夜訓班，結果梁朝偉與周星馳日後都成巨星。

梁朝偉在藝訓班畢業後，一開始主持兒童節目《430穿梭機》，首部正式參演劇集是1982年《香城浪子》，即受到矚目。

到1984年在《鹿鼎記》演韋小寶成名，之後《新紮師兄》穩坐一綫小生位置，與劉德華、黃日華、苗僑偉、湯鎮業 成「無綫五虎將」。他於1990年離開TVB，正式全身投身電影圈發展。

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梁朝偉獲頒榮譽博士丨影壇成就耀目

其實，梁朝偉在TVB期間已演過多部電影，電影處男作是1985年的《青春差館》，之後演爾冬陞的《癲佬正傳》（1986）和關錦鵬的《地下情》（1986），均受到肯定，後者更令他首獲香港電影金像獎最佳男主角提名。到1987年，他參演爾冬陞的《人民英雄》獲得金像獎最佳男配角獎。

之後，他憑精湛演技獲獎無數，更在2000年憑《花樣年華》獲得國際級影展法國康城影展的最佳男演員獎。後來更進軍荷里活，參演《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）。

梁朝偉在去年出席「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」 活動，以自身經歷分享感受鼓勵在場青少年稱：「覺得自己幾好運，5、6年後就找到一份自己好有興趣的工作，雖然自己讀書不多，但可以進修，除了自修外，我對每個工作都好認真。」同時直言：「我不夠膽說自己今日好成功，但起碼做到心裡的要求。」

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