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【垃圾徵費】 環保署澄清無禁物管「包底」收集垃圾　或限制非牟利活動派指定袋

社會 18:00 2024/01/14

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垃圾徵費將於4月1日起實施。（資料圖片）

垃圾徵費將於4月1日起實施，環保署澄清，法例沒有禁止物業管理公司以大型指定袋收集住戶垃圾（俗稱「包底」），亦無限制非牟利工作或活動派發指定袋給市民。

對於近日有意見指，法例不容許向有需要人士派發指定袋，環保署今日（14日）作出澄清，指法例是禁止沒有認可的售賣，但沒有限制任何人士或團體在非牟利工作或活動中，派發指定袋給市民。

另對於有指法例不容許物業管理擺放大型指定袋收集住戶的垃圾，署方指法例沒有禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾，惟上述「包底」行為，不能免除每個住戶在棄置垃圾時須使用指定袋的法律責任，並強調垃圾收費是建基於每位市民都應該為所棄置垃圾負責的原則，因此署方並沒有建議「包底」做法。

署方提醒，物管公司仍需以指定袋包好住戶沒有用指定袋棄置的垃圾，才可交予垃圾收集商，否則垃圾收集商不會接收。

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責任編輯：馮琪雅

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