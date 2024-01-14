萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最住男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華

▲ 林子善奪《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男配角

林子善奪《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男配角！現年41歲林子善於《隱形戰隊》的演出贏盡好評，更為他樹立了「超級喊包」形象。

元華、朱咪咪負責頒「最佳男配角」，林子善以《隱形戰隊》喬帶囡一角奪獎。

萬千星輝2023丨林子善：我唔係TVB親生仔

林子善一上台就跪地向父母叩頭，身為「喊包」的他又表示知道網民不喜歡他落淚。

他在台上指「一生人一次」一次，故一定要在台上分享感受。他感謝投票的高層，又指自己在TVB是有「人和」，他說：「我唔係TVB親生仔、我流住TVB嘅血」。

他又先後感謝曾志偉、周星馳、黃子華的幫忙，又感謝投票的人、幕後人員、「鐵馬家族」、太太、外父外母、女兒，更有感謝《隱形戰隊》 的拍檔劉佩玥、馬國明、唐詩詠等。

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萬千星輝2023丨90年代已入行

早在90年代已入行的林子善，當年以17歲之齡演出《喜劇之王》裡「洪爺」一角，演出頗為搶鏡，可是之後角色發揮機會不大，及至2005年加入TVB，子善參演《鐵馬尋橋》、《怒火街頭》和《城寨英雄》等劇集，形象漸漸入屋。

在9年前，林子善以半年時間努力操肌成為筋肉人，激減26磅至142磅，加上2019年成呢人父，暖爸形象討好之餘，參演的角色戲份也比以前重。

記者：游艾維、陳曉柔