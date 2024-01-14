【兒童私隱】三成家長網上「放閃」前未徵詢子女意願　私隱公署稱「數碼足跡」或成起底工具

▲ 「父母在社交媒體分享子女資訊與兒童私隱」調查結果發布會。 （陳靜儀攝）

香港中華基督教青年會一項調查發現，近3成受訪家長在網上分享子女的相片或影片時，事前從未詢問子女的意願，近6成受訪家長更傾向覺得子女不會因資訊被分享而出現尷尬等負面情緒；學童方面，逾4成受訪學童對於被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有近3成傾向感到討厭。私隱專員公署表示，學童的個人資料一旦被公開，有機會被不法之徒盜用及成為網絡欺凌或「起底」工具，建議家長在網上公開子女的資料前要先得到他們的同意。

三成家長網上「放閃」未詢問子女意願

香港中華基督教青年會去年9至11月，以問卷訪問近800名子女正就讀中小學的家長，以及近1100名中小學生，訪問家長在網上分享子女資訊的習慣及學童的感受。調查發現，8成受訪家長都會在社交媒體平台分享子女資訊，惟近3成在網上分享子女的相片或影片時前從未詢問子女的意願，亦有近4成受訪家長從不或很少與子女討論有關分享他們資訊的習慣及原則。近6成受訪家長更傾向覺得子女不會因資訊被分享，而出現尷尬、討厭、憤怒等負面情緒。中學或以下學歷的家長較有大專或以上學歷的家長更常與子女討論保護自己私隱的需要，亦較常跟子女因為網上分享和私隱間題發生磨擦。

受訪學童方面，近一半人表示知道父母會在網上分享其日常生活，甚至有開設帳戶分享，但亦有近一成半表示不知情。受訪學童傾向認為，父母在網上分享他們的資訊前，需要徵求子女同意，學童亦希望自己的資訊盡量減少在網絡上曝光。逾7成受訪學童傾向父母不要在網絡上分享學童自身的資訊，逾4成表示被家長在網上分享資訊傾向感到尷尬，更有近3成傾向感到討厭，以及兩成多傾向感到憤怒。

小學5年紀生憂被同學改「花名」

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣表示，過度分享子女的成長，或會對子女帶來不必要的困擾，甚或令子女對父母產生信任危機，最終影響親子關係。她指，有些家長會把小朋友的學業成績，或參加跆拳道、芭蕾舞、畫畫等得獎的相片上載在互聯網，某程度上是開心的，但對於小朋友們都會對自己有要求，要時刻維持優秀的狀態會對他們造成很大的壓力。施文欣表示，明白家長會從分享子女資訊得到優越感，指「小朋友嘅成績表就係家長嘅成績表」，是「家長引以為傲嘅標記」，但都應該了解子女的意願，以免影響雙方關係。兒童議員、小學5年紀生吳承泰亦指出，如自己出外玩樂不小心跌倒，都不會想父母分享，因害怕同學看到後會為其改「花名」。

私隱公署：兒童個人資料或成網絡欺凌或起底工具

署理助理個人資料私隱專員吳穎軒表示，家長在網上發布有關子女的個人資料時難免會留下「數碼足跡」，而互聯網沒有「永遠刪除」鍵，個人資料一旦被公開，有機會被人保存或轉載資料及被不法之徒盜用，或成為網絡欺凌或「起底」工具。吳穎軒又指，如家長在沒有得到子女同意的情況下發布有關資訊，可能令他們覺得不被尊重，亦很難培養他們的網絡安全意識及尊重他人的私隱。她表示，家長上載子女的個人資料前應留意私隱設定是否適當，即使已限制分享對象，亦有外泄資料的風險，又建議建議家長在網上公開子女的資料前要先得到他們的同意，及考慮在不披露孩童外貌及身體特徵的前題下分享生活照片，如拍攝側面、用圖案遮蓋等，避免子女被評頭品足。

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記者：吳穎嵛