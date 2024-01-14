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萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎

娛樂 20:21 2024/01/14

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

高海寧憑《新聞女王》奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角。

高海寧憑《新聞女王》奪最佳女配角！2008參選港姐繼而入行的高Ling當演員已15年，今次是她首度在《萬千星輝頒獎典禮》獲獎。

萬千星輝2023丨高海寧奪女配

高Ling在頒獎嘉賓譚耀文、姜皓文手上奪過「最佳女配角」！

高Ling說：「好開心今晚可以喺度攞到女配角呢個獎，首先多謝新聞女王團隊，特別多謝佳導，對方話佢企喺度就係Cathy。」 

她又表示很感謝阿佘，指從對方身上學到專業。 

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萬千星輝2023丨曾被標籤「花瓶」

最初憑着豐滿上圍被封為「TVB咪神」，加上初時她在劇集或綜藝節目中不時晒美好身材，被觀眾標籤為「花瓶」。

高Ling也曾承認姣好身材耽誤其演藝事業，儘管多努力也不被看重，而性感形象亦被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。她曾於訪談中坦說：「曾有一段時間又封胸又做這做那，不想大家focus在我身材上面。」

及後，她努力撇甩「花瓶」形象用「作品說話」，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》﹑《反黑路人甲》﹑《童時愛上你》以及《新聞女王》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到其的蛻變。早前她在內地劇集《三十而已》獲觀眾喜愛，更成為搶手貨，參與真人騷狂吸金。

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記者：游艾維、陳曉柔

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