萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋麥美恩分奪最佳男女主持　Jarvis：唔好畀人限制你對自己嘅想像

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男女主持周奕瑋、麥美恩。（陳慧安 攝）

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（1月14日）假澳門上葡京綜合度假村舉行，最佳男、女主持分別由周奕瑋（Jarvis）、麥美恩（Mayanne）獲得。

2006年加入TVB周奕瑋在台上發表得獎感言稱：「多謝TVB，多謝所有投票畀我嘅觀眾，多謝好多由細睇到我大嘅觀眾！」

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▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男主持周奕瑋。（陳慧安 攝）

Jarvis：會繼續想像，繼續成長

然後，Jarvis續稱：「好多謝總經理曾志偉先生，好多謝你喺我好迷惘嘅時間畀咗好多鼓勵我，好多謝你舊年畀咗一個令全世界都可以睇到我有一次展現自己機會嘅舞台，同埋好多謝你相信我。我知道自己有好多缺點，多謝你包容我﹗好想多謝娛樂新聞台，我入行第一份工就係做娛樂新聞台。嗰陣時，我仲係一個細路仔，乜嘢都唔識。」

他再感情地表示：「我做咗18年，今日係第18年，我終於可以攞到呢個大個仔嘅成人身分證畀番娛樂新聞台。我好想講一句，我第一次入行做康城影展時著住一套『踢死兔』採訪紅地氈，之後好多人話做乜搵個企鵝去採訪紅地氈。咁多年來，我聽過好多次啲人話周奕瑋係一個冇身形、冇外形、冇台型嘅人。我諗我今日人生得一次呢個機會，可以揸住呢個獎講一句，我想同好多曾經懷疑過我嘅人去講一句，唔好畀人哋對你嘅想像限制你自己對自己嘅想像，我會繼續想像，繼續成長。」

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男女主持周奕瑋、麥美恩。（陳慧安 攝）

Mayanne：交棒畀新一代金牌女司儀

至於最佳女主持得主Mayanne在台上更眼泛淚光，說︰「多謝公司畀我講我想講嘅嘢，因為大家只係見到我嬉皮笑臉。我係TVB湊大、TVB養大，呢個獎係一個個人獎，但後面好多人推動呢件事。我係好少數可以同好多部門合作嘅藝人，我可以企喺度唔係因為我一個人嘅能力，而係後面有好多人令到呢件事發生。」

她感慨地續說：「有人話TVB係一個木人巷，我覺得係一個夢工場，因為發夢你都諗唔到一個竹升妹可以用12年時間去成為大家認可嘅、用全中文嘅大騷司儀。公司好大膽同勇氣，畀呢個竹升妹做做吓司儀，去咗拍古裝劇。」

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主持麥美恩。（陳慧安 攝）

她更表示這是接棒儀式：「呢間公司後面有好多人幫緊我，呢間公司有好多高層，但係傳統上我要多謝曾生（曾志偉 ）、珍姐（曾勵珍）、樂小姐（樂易玲）。係呀，係要講㗎﹗呢個獎，好多人覺得係要表揚我過去1年嘅努力，但係對於我嚟講係一個接棒儀式，因為呢1年嘅壓力同責任係大咗。」

最後，麥美恩說：「曾生，我希望我用最短嘅時間將呢個棒交畀新一代嘅金牌女司儀。希望大家幫幫手，因為女司儀係要有好多人一齊去合作同互相扶持，大家先至有好節目，因為得益嘅一定係觀眾，多謝大家。」

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記者：游艾維、陳曉柔