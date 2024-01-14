萬千星輝頒獎典禮2023丨炎明熹黑Bra配紅絲襪變「時裝車禍」　Gigi指父母開明：著咩佢哋都鐘意

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（1月14日）假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，一眾花旦小花在紅地氈華麗登場鬥靚。

不過，當中也有時裝車禍。一向打扮浮誇的肥媽頭戴閃鑽頭箍加橙袍登場如皇后登基，十分浮誇。至於陳法蓉亦似乎演《一舞傾城》入戲太深，打扮甚有夜總會媽咪FEEL。

萬千星輝頒獎典禮2023丨花旦小花紅地氈華麗登場 「東張女神」何沛珈黎寬怡陳懿德搶鏡【多圖】

▲ 肥媽、游嘉欣（陳慧安 攝）

至於炎明熹（Gigi）人氣十分勁，在場有大批粉絲在場打氣，Gigi與王灝兒JW齊行紅地氈，當中王灝兒JW以黑色透視裝露股出場，十分性感。

而「大個女」的Gigi也十分性感，外披白色長恤衫的她露出黑色Bra Top，可是下身穿紅色絲襪及紗裙，被網民指時裝大炒車。

Gigi、JW一同接受TOPick訪問，分享頒獎禮前的心情！

▲ 陳星妤、陳法蓉（陳慧安 攝）

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萬千星輝2023丨炎明熹：希望大家眼前一亮

JW指自己有在頒獎禮前做運動，又為性感打扮做好安全措施。

Gigi就指自己一身的造型是一個新嘗試，希望大家可眼前一亮。她希望可在造型上作不同的嘗試，又透露有收過對其造型的正評、負評。

Gigi笑稱事前未有向家人公開自己穿甚麼服裝，指父母的想法開明，「著咩佢哋都鐘意」。而她對獎項是抱著順其自然、隨遇而安。

另外，在Gigi、JW接受訪問期間，Gigi粉絲不斷熱情地應援偶像，要Gigi親自出聲請粉絲們降低音量。

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