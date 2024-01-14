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【電子奶咀】疑學母親入廁所打機逾1小時　研究揭小學生玩電話時間與家長成正比【附專家建議】

社會 19:47 2024/01/14

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研究發現，小學生使用電子產品時間與家長成正比，女青總主任（青年及社區服務）郭義聰（左1）及家長Candy（中）。（女青提供圖片）

電子奶咀成風，有研究發現，小學生平均每日花4至6小時使用電子產品，並發現學生使用時間與家長成正比，甚至比家長多出逾1倍，反映學童長使用電子產品問題是受到家長影響。調查機構建議家長做好榜樣，並建立使用規範，限制子女使用時間。

香港基督教女青年會於去年7至10月以問卷訪問773名小學生的父母、祖父母及監護人等，結果顯示學生於學習用途以外，平日平均花4小時使用電視、手機及平板電腦等電子產品，假日增至日均6小時，分別比衞生署建議上限2小時超出1至2倍；高小學生使用時間更大幅拋離初小學生，假期花長達8.2小時使用電子產品，佔全日逾三分之一時間，初小生則使用5小時。小學生最常用電子產品來「觀看網絡影片」（81.7%）及「打機」（60%）。

研究亦發現，受訪家長使用電子產品時間愈長，其孩子的用時亦會愈長，按研究數據估算，以家長於工作用途以外每日使用1小時，其子女使用時間便會倍增，達到2小時4分鐘。85%家長表示，有監控孩子使用電子產品的時間，亦會預先提醒孩子停止時間，但如果孩子仍然長時間使用，家長傾向使用沒收電子產品、責罵及「熄Wi-Fi」等較強硬方法處理。逾半家長亦稱，過去3個月曾因使用電子產品問題而發生親子衝突。

家長Candy（化名）分享，其10歲兒子在疫情期間每天花上2小時打機，更試過把自己關在洗手間打機逾1小時，但Candy亦坦承自己也有在閒餘、如廁等空檔時間打機的習慣，認同兒子行為或受自己影響。現時她盡量不在兒子面前用電子產品，假日盡量一同外出遊玩，並與兒子約法三章，考試前周內謝絕電子遊戲，發現兒子成績明顯進步。

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰認為，很多家長在子女面前無做好榜樣，惹來子女反問「點解你用得，我唔用得呀」，建議家長自身減少使用電子產品娛樂，多花時間參與家庭活動，強化親子關係；避免過早給幼童用電子產品，應以圖書或益智玩具取代，預防電子奶咀現象；初時切忌讓子女放肆地「不斷用」，倡家長建立電子產品使用規範「先嚴後鬆」，讓子女習慣有「時間表」，並在事先與子女協商使用時間，聆聽子女意見，倘發現子女使用時間過長即關掉Wi-Fi或切斷電子產品的電源，只會弄巧反拙。

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責任編輯：馮琪雅

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