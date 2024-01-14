  • 21°C
香港時間 : 2024114日 (週日) 21:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　

娛樂 21:32 2024/01/14

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

劉穎鏇奪《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝人。

劉穎鏇（Tiffany ）奪《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝人！2016年參選港姐奪亞軍入行的劉穎鏇，近年在劇集上表現亮眼，更在《超能使者》和《隱形戰隊》打得出色，被封為新一代打女，亦是公司力捧小花之一！

萬千星輝頒獎典禮2023丨何沛珈戰鬥格上陣現身頒獎禮　Roxanne：型得嚟性感

萬千星輝2023丨港姐入行機會多多

Tiffany於2016年參加《香港小姐競選》勇奪亞軍，同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

入行後備受TVB力捧，她早已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」主持，其後獲得不少劇集演出機會，包括《兄弟》、《踩過界II》、《大步走》、《鐵拳英雄》、等，不少劇集的戲份相當重。

劉穎鏇（Tiffany ）奪飛躍進步女藝人獎。（陳慧安 攝）

2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。

之後在《青春不要臉》首度榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節。今年Tiffany還有《飛常日誌》和《奪命提示》兩劇在手，足見機會多多。

記者：游艾維、陳曉柔

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎
今日 20:21
萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最住男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
今日 20:35
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最住男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼成TVB獎后或再創新紀錄　鍾嘉欣提名10次落空成陪跑王
18:59 2024/01/12
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼成TVB獎后或再創新紀錄　鍾嘉欣提名10次落空成陪跑王
萬千星輝頒獎典禮2023丨炎明熹黑Bra配紅絲襪「時裝車禍」　Gigi指父母開明：著咩佢哋都鐘意
今日 19:55
萬千星輝頒獎典禮2023丨炎明熹黑Bra配紅絲襪「時裝車禍」　Gigi指父母開明：著咩佢哋都鐘意

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎
今日 20:21
萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最住男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
今日 20:35
萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最住男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼成TVB獎后或再創新紀錄　鍾嘉欣提名10次落空成陪跑王
18:59 2024/01/12
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼成TVB獎后或再創新紀錄　鍾嘉欣提名10次落空成陪跑王
劉穎鏇 娛樂人物職業 演員 TVB 萬千星輝頒獎典禮