萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　

▲ 劉穎鏇奪《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝人。

劉穎鏇（Tiffany ）奪《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝人！2016年參選港姐奪亞軍入行的劉穎鏇，近年在劇集上表現亮眼，更在《超能使者》和《隱形戰隊》打得出色，被封為新一代打女，亦是公司力捧小花之一！

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萬千星輝2023丨港姐入行機會多多

Tiffany於2016年參加《香港小姐競選》勇奪亞軍，同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

入行後備受TVB力捧，她早已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」主持，其後獲得不少劇集演出機會，包括《兄弟》、《踩過界II》、《大步走》、《鐵拳英雄》、等，不少劇集的戲份相當重。

▲ 劉穎鏇（Tiffany ）奪飛躍進步女藝人獎。（陳慧安 攝）

2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。

之後在《青春不要臉》首度榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節。今年Tiffany還有《飛常日誌》和《奪命提示》兩劇在手，足見機會多多。

記者：游艾維、陳曉柔