萬千星輝頒獎典禮2023丨馬貫東入行18年奪飛躍進步男藝人　 感謝家人體諒自己冇畀家用

▲ 馬貫東奪「飛躍進步男藝人」！

在今晚（1月14日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，入行18年的馬貫東奪「飛躍進步男藝人 」！

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萬千星輝2023丨馬貫東：我識珍惜每一個機會

他在台上說：「18年，唔係一個短時間，對演員生涯，18年唔係長。 入行嘅時候，我已經知道自己演員呢條路唔會一帆風順，唔會行得好容易，因為我訓練班出嚟嘅時候，珍姐同我傾過偈，講咗好多不足之處，好多缺點要我改，要我不斷學習，學完之後就會有一個機會……呢條路唔容易行，但係我識珍惜每一個機會，唔會浪費任何一個機會」。

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萬千星輝2023丨感謝家人體諒自己：我冇畀家用

馬貫東在台上感謝曾志偉，又感謝樂易玲要他踏實、做一個有實力的演員。他又感謝佳導讓他演《新聞女王》的Slash，又指《破毒強人》的杜飛是完全不同的馬貫東！

另外，他特別感謝家人，「媽媽畀一個好好嘅環境，我可以完成我嘅夢想，多謝兩個家姐都好好，完全冇怨過我冇畀家用。」他補充指：「我仲要多謝同我合作過嘅演員、投票畀我嘅人。」

記者：游艾維、陳曉柔

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