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我們的青春日誌丨向海嵐參演全港長壽音樂劇　哽咽分享與主創陳恩碩相處點滴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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《我們的青春日誌》特別邀向海嵐演嚴麗珍校長。

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的長壽音樂劇《我們的青春日誌》昂然邁向累積上演500場，特別邀向海嵐（Anne）演主角嚴麗珍校長，進行40場的期間限定演出。

自5月中首演以來好評如潮，觀眾大讚Anne將嚴厲功利的魔鬼校長嚴麗珍演得維妙維肖。為隆重其事，大會特別於6月12日舉行貴賓邀請場，邀請多位文化藝術界及娛樂界名人親臨欣賞，當中包括毛舜筠、王賢誌、梅小青、劉家豪、潘嘉德等，大家對Anne的精采演出一致讚好，掌聲不絕，大呼驚喜。

我們的青春日誌丨向海嵐即席示範Rap　笑言想挑戰演變態殺手

《我們的青春日誌》向海嵐。

向海嵐感動哽咽

向海嵐於2017年曾獲陳恩碩邀請演出同樣由他主創的音樂劇《我和青天有個秘密》，二人此後成為志趣相同的好友。

7年後，再度演出陳恩碩音樂劇作品的向海嵐，在台上謝幕時一度感動得哽咽道：「很高興今晚的貴賓邀請場獲得一眾好友到場支持，在台上看到大家拍掌歡呼，令我十分感動，亦給我更多動力和信心去繼續完成餘下場次。」

她續指：「我可謂見證着《我們的青春日誌》的誕生，從2018年在工廠大廈試演、2019年正式公演，卻因為疫情肆虐而被逼取消部分場次，再到2022年成為全港首個長壽音樂劇，一路以來親證Tom克服挫折與成長，今天能夠參與其中，感覺十分奇妙。」

《我們的青春日誌》向海嵐。

保持最好狀態

然後，Anne又說：「這次演出『嚴麗珍校長』難度甚高，除了對唱跳演有極高要求外，她的心路歷程變化亦十分複雜，既有高高在上的嚴苛性格，對着初戀情人高立仁卻有柔情一面，要在短時間內處理反差甚大的情緒可謂一大挑戰。」

最後，向海嵐更表示：「這次演出亦令我感受到身為長壽音樂劇演員，必須時刻保持最好狀態，才能夠應付一場接一場的演出。特別多謝Tom對我的無比信任，邀請我飾演這個『由頭帶到尾』的主要角色，同時感謝他的悉心指導，幫助我不斷進步，期待在接下來的場次中和大家見面！」

《我們的青春日誌》向海嵐與陳恩碩。

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