【垃圾徵費】屋苑不知直接用指定大袋「包底」免住戶買袋違法　批環保署方宣傳不足惹混淆

▲ 慈愛苑一二期擬向每戶續派普通白色垃圾袋，每層的大型垃圾桶就用政府徵費的指定大袋收集垃圾，再由各戶攤分收費，並不為意此方案不符法例要求。（陳靜儀攝）

距離垃圾徵費實施不足3個月，大部份屋苑仍正在商討執行方案。本報發現不少屋苑對政府指引出現混淆，有法團擬用「最方便」做法，住戶沿用現時普通垃圾袋，每樓層垃圾桶才用指定大袋收集各戶垃圾，此方法不止違法，而且最貴，有機會每月各戶垃圾袋費超過100元。環保署向本報證實，各住戶必須使用指定垃圾袋包妥垃圾，即使公用垃圾桶已放置大指定袋，否則，即屬違法，但無回應如何監管大廈方案。

有法團斥政府至今宣傳不足，執行細節含糊不清，屋苑各自釐定方案容易誤墮法網。不過亦有屋苑早已定好方案，每月只派一半指定垃圾袋，不夠用就自行加購，每月垃圾袋費低至約35元【詳情即看：下一頁】。本報以下比較兩大屋苑收費模式，以及相關問題。

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最近不少市民開始留意4月1日實施垃圾徵費，不過住戶以至屋苑法團及物管公司，對執行細節仍相當混淆。本報發現不少物管及法團傾向用最方便的做法，其中慈愛苑一二期提出向每戶續派普通白色垃圾袋，每層的大型垃圾桶就用政府徵費的指定大袋收集垃圾，再由各戶攤分收費，並不為意此方案不符法例要求。

慈雲山慈愛苑一二期的業主立案法團，近日商討兩個垃圾徵費方案（見表）。有居民向本報透露，方案一是住戶沿用普通垃圾袋，每個0.14元，而樓層大型垃圾桶就套上售價11元的100公升指定袋，以每日倒垃圾2次，每次用2個指定大袋，再由每層10戶攤分，每戶的每日垃圾袋費為4.54元，即每月高達136.2元。

方案二由物管公司向住戶派發每個2.2元的20公升指定袋，每包以兩個月計，共40個，住戶再視乎用量自行加購；另要攤分樓層垃圾桶的透明大袋，每個0.86元。若以住戶每月用30個20公升指定袋計算，每日垃圾袋費就為2.544元，每月約76.32元；若住戶兩個月只用40個袋，每月平均54.3元，即方案二不加購垃圾袋較便宜。不過方案二就或衍生額外開支，包括清潔工要揀出違規垃圾，工時增加要加薪，甚至要加裝閉路電視等開支，每月費用不止於此。

該居民向本報指，方案一太昂貴，自行上網查看才驚覺方案一違反環保署指引，惟早前業主大會即使有物管公司高層在場也無人質疑，相信法團亦不了解政策細節，誤以為政府要求清潔工用指定袋包妥住戶垃圾已符合法例要求。

法團主席林先生指，認為方案一方便清潔工，亦不用獨居長者自行買袋較可行。本報向他指出方案一住戶會違法，他反指「物管公司都無人話唔得」，若不能直接一袋「包羅萬有」會很複雜，「如果咁樣何苦要整11蚊嘅大袋？」他指提出方案的委員查閱過不同資料認為並無理解錯誤，決定暫時試行方案一，「真係有問題到時至改」，又指環保署宣傳不足，大家各自按「指引」理解政策，難知對錯，署方應主動聯絡各屋苑提供意見。

本報上周二（9日）向物管公司查詢，至截稿前未獲回覆。據悉上周五（12日）法團會議上，物管公司代表向委員指出方案一不符法例要求，需要修改。

物業管理業監管局主席黃江天表示，大部分物管公司正進行前期部署，包括與業主組織商討執行細節，相信因資訊問題引致對法例有錯誤理解，出現不符合法例方案，並強調法例精神是污者自付，鼓勵業戶自行買指定袋。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑相信，業主組織及物管不會故意制定違法方案，認為環保署可與民政處等合作，派員支援業主組織，確保方案合法。

環保署回覆本報查詢，強調法例要求住戶須使用指定袋包妥一般住宅垃圾，才可擺放在公用垃圾收集點，否則即屬違法；雖然法例無禁止物管用指定大袋「包底」，但此舉不能免除每戶用指定袋棄置垃圾的法律責任，因此沒建議「包底」做法；為免雙重徵費，公用垃圾桶可用透明大袋包好各戶指定袋垃圾；而物管仍要以指定袋包好住戶沒有用指定袋棄置的垃圾，否則垃圾收集商不會接收。不過就無回應如何監管確保各大廈方案合規。

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記者：黃小冰、吳雋妍