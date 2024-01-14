萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝　暖男丈夫台上多謝太太

恭喜陳豪！陳豪憑《破毒強人》「毒王」文華奪《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男主角獎！這次也是陳豪繼2007年《溏心風暴》「得得地」唐至安一角後再奪視帝！

陳豪憑「毒王」奪視帝

陳豪在太太陳茵媺（Aimee）手上接過視帝獎座，陳豪在台上指《破毒強人》充滿意外的劇集，又指劇集呈現出演員鮮為人知的一面。

他在台上感謝珍姐、樂小姐、曾志偉之外，更當然有感謝太太陳茵媺，「感謝太太將屋企打理得妥妥當當」。他也在台上答謝媽媽、兩位哥哥、Fans、觀眾。

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萬千星輝2023丨陳豪為角色花盡心思

「毒王」文華頹廢的造型，已經為觀眾帶來新鮮感，加上阿Mo為角色花了心思，刻意壓低聲線來演出。

回想早年因聲沙問題而影響星途的阿mo，今次卻刻意「玩聲」來助演戲，對此阿mo曾說：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。由於自己年輕嘅時候，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。」

▲ 陳豪挑戰「毒王」一角！（劇照）

萬千星輝2023丨模特兒轉型當演員

年輕時陳豪隨家人移民澳洲，大學未畢業便被Esprit起用為男模，之後擔任模特兒工作。

1994年阿Mo回流返港，參與演出三級片《晚九朝五》，當中不乏裸露和大膽的激情場口，及後他參演《特警新人類》、《算死草》、《烈火戰車2極速傳說》等電影，大部份演反派角色，直到他接受割除聲帶瘜肉手術，星途才開始改變。

▲ 陳茵媺為丈夫得獎而高興。（陳慧安 攝）

記者：游艾維、陳曉柔

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