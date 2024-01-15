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【垃圾徵費】市民批「根本唔知點做」　促增回收配套

社會 06:02 2024/01/15

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距離垃圾徵費實施不足3個月，但有市民批「根本唔知點做」，促增回收配套。（陳靜儀攝）

環保署早前指，自去年8月起已開始分階段透過各大媒體持續宣傳垃圾徵費落實時間及細節，但有市民表示，除了知道4月1日起要購買指定垃圾袋才可以扔垃圾，以及棄置家俬要「逐件計」外，「其他咩都唔知」；亦有市民反映屋邨缺乏回收配套，促政府及早增設讓市民適應。

市民林女士指，現時只從廣告得知4月起扔垃圾要收費，但指定垃圾袋可在何處購買、售價；垃圾該扔至何處，以及大廈如何落實等仍然一無所知。同時也只知道到時棄置家俬要逐件收費，但不知道買11元指定標籤，原來仍要自行將傢俬送至食環署的垃圾收集站棄置，批評宣傳不足，「大家根本都唔知點做」。

她又指，現時大廈附近的廚餘機「成日壞」，如未能開蓋及閉上，有時回收後亦未能獲取綠綠賞積分，而膠樽回收桶也常爆滿，促應改善及增設回收配套，否則徵費實施後會很困擾。

另一市民侯先生指，很多細節均不清楚，亦疑惑政府首6個月向三無大廈及公屋住戶等派發指定袋，若該段期間指定袋不夠用，能否用其他膠袋代替，認為政府應盡快加強宣傳，以免市民誤墮法網。他亦提到，住所附近除三色桶及舊衣回收箱外，沒有其他回收設施，雖聽聞有「回收流動點」，但時間及地點均「唔夾」亦缺乏宣傳，促徵費實施前增設回收配套，讓市民可以預先實踐及適應，以做好準備。

環保署早前表示，截至去年12月底，已在電視和電台播放約4,000次宣傳片/宣傳聲帶；現時已有超過170個回收公共收集點，及超過130個「回收流動點」，並逐步在50個屋邨設小型「回收便利點」。環保署亦已舉辦52場為物管業界及業主組織而設的網上簡介會，共超過6,000人參與。

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記者：黃小冰

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