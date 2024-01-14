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萬千星輝2023丨佘詩曼封三料視后成大贏家　阿佘5歲喪父自小孝順賺錢養家

娛樂 23:16 2024/01/14

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

佘詩曼奪視后！

佘詩曼奪視后！一直大熱佘詩曼憑《新聞女王》奪《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主角，這次是佘詩曼分別繼2006年《鳳凰四重奏》、2014年《使徒行者》之後，創歷史第3度封后。

另外，佘詩曼在今晚《萬千星輝頒獎典禮2023》已奪「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，阿佘再創另一歷史成為首位三地視后！

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佘詩曼：一不離二二不離三係好事

林峯、楊茜堯（原名楊怡）負責頒獎，見證曾與二人合作無間的佘詩曼再奪視后！

出爐三料視后阿佘說：「我今日拎完呢個獎後證明一不離二、二不離三係好事！」她感謝與《新聞女王》中的馬國明、李施嬅、王敏奕等好演員合作，感恩劇集為她帶來美好回憶。

阿佘希望有更多好劇：「等大家返屋企追劇」！她又感謝媽媽對她的照顧。

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港姐入行 聲線演技被批

阿佘於1997年參選港姐奪得季軍繼而入行，入行後已受無綫力捧，參演首套劇集《雪山飛狐》已為女主角。

雖然最初不少觀眾狠批她的聲音「雞仔聲」以及演技幼嫩，惟她努力磨練，又每天讀報紙練咬字，經過不斷的練習，其的努力用心並沒有白費，終在劇集《酒是故鄉醇》﹑《帝女花》以及《十月初五的月光》等有亮眼表現，演技有所進步。

其後她於古裝劇《金枝欲孽》演反派「爾淳」令其人氣急升，當年更與同劇的黎姿﹑張可頤以及鄧萃雯在女主角獎項「爭崩頭」。

阿佘是1997年港姐季軍！

孝順女視后

阿佘5歲時喪父，阿佘有一兄一弟，佘媽媽母兼父職獨力養大佘詩曼三兄弟妹。而阿佘自小十分生性，求學時期讀書成績不錯，中六赴瑞士International Hotel Management Institute Switzerland修讀酒店管理學系。大學畢業回港後參選1997年香港小姐競選奪得季軍入行。

成為藝人不斷攀上當家花旦位置，早年豪花逾3500萬買下西貢的兩棟獨立屋，一棟用來自住、一棟則送給媽媽和哥哥住。此外，阿佘平時再忙也抽時間陪媽媽，是圈中出名孝順女，去年10月更與媽媽和弟弟返家鄉珠海回鄉祭祖。

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記者：游艾維、陳曉柔

佘詩曼 娛樂人物職業 演員 新聞女王 TVB 電視劇 萬千星輝頒獎典禮

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