【垃圾徵費】淘大擬首三月每戶派15個指定袋　料今年垃圾徵費開支約百萬

▲ 淘大傢俬收集站。（葉興國提供）

九龍灣淘大花園早年參與政府垃圾收費試點計劃，經評估統計用量，首三個月擬向每月向各戶派15個15公升指定垃圾袋，期望住戶做好回收減廢，連同攤分樓層透明大袋，每月垃圾袋費34.5元。然而處理違規垃圾及清潔工成本上升，全年估計額外開支近100萬元。早前屋苑1月已調高管理費3.68%，每月增39元。

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淘大花園業委會（第二期）主席葉興國表示，早年試驗計劃，當時6成參與住戶選用15公升垃圾袋，每戶每月用約10至20個，料居民會做更多分類回收，計劃徵費實施頭3個月，每月向各戶派發15個15公升指定袋，每個1.7元，不夠用就由住戶自行購買，管理處不會代售，以免增行政費。



樓層垃圾桶就用透明大袋，每個1.2元由住戶攤分，每月各戶垃圾袋費最少約34.5元。若每日用1個，要自行加購多15個15公升指定袋，則每月要60元（見表一）。



他指還有額外開支。試點計劃有三分一住戶沒有使用專用袋，估計初期至少2成垃圾不合規；屋苑19座大廈，每座約有1個660公升垃圾桶裝違規垃圾，此「包底」指定袋每個73元，每月多支出約4.16萬元。



另外，他指清潔工原本每晚倒2小時垃圾，每位月薪約6千元，日後要分揀違規垃圾，每日工時增加約1小時，19位清潔工每月薪金支出因而增約5.7萬元。僅計及上述兩項，每月額外承擔近10萬元；料違規者會減少，惟全年額外支出亦高達約100萬元。



葉興國指，實施3個月後，住戶全部要自行買指定袋。而淘大二期今年1月起上調 3.68%管理費，即每月增39元，其中平均約15至20元是與垃圾徵費相關支出，其餘是屋苑維修開支等增加所致。他說頭3個月若發現違規垃圾會出通告警告，之後會報警處理，希望不用再「包底」。



香港物業管理公司協會紀律委員會主席陳志球表示，大部分業界不希望為住戶統一購買同一容量的垃圾袋，認為各有需求，多傾向由住客自行購買，可由物管代售，或管理處設販賣機等。至於處理違規垃圾的費用，就多數由管理費攤分。



綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，住戶自行買指定袋做到「污者自付」，而為違規住戶「包底」攤分，對守法住戶不公平，建議物管公司遇違規垃圾即通知執法部門上門檢查，增加阻嚇力，並促環保署增加回收網絡。

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記者：黃小冰、吳雋妍