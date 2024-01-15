萬千星輝頒獎典禮2023丨袁志偉獲「萬千光輝榮譽大獎」　發表得獎感言：慶幸見證不少歷史時刻

▲ TVB總經理曾志偉頒發「萬千光輝榮譽大獎」給TVB新聞部主管袁志偉。

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（1月15日）舉行，「萬千光輝榮譽大獎」由TVB新聞部主管，即電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉獲得，也是罕有地由新聞部人員獲此獎，並由TVB總經理曾志偉頒發獎項。

曾志偉在台上也稱袁志偉加入TVB已47年從沒停工，並稱對方表示新聞部不攞獎，最後要用到澳門開會才成功哄袁志偉到場。

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▲ TVB新聞部主管袁志偉發表得獎感言。

慶幸見證歷史時刻

袁志偉在台上致辭表示，TVB新聞部工作是他第一份工，也相信會是他的最後一份工。他指這獎項屬於新聞部所有人，更特別多謝TVB及管理層︰「一直以嚟TVB老闆同最高管理層係從來冇干預過新聞部運作，亦都冇影響新聞報道方向同內容，所以我哋真真正正要多謝管理層，多謝我哋依間公司。」

然後，袁志偉回望稱自己曾做記者、主播、採主、總監和主管，形容是TVB造就了他「不一樣的人生」，慶幸自己有份見證不少歷史時刻：「喺香港、中國幾十年來不一樣大轉變，都有幸參與其中，紀錄呢段歷史，好似香港回歸，我全程跟進；中國改革開放，我係目睹嘅；近代教科書，小朋友讀到歷史人物，都有啲接受過訪問。」

他又坦言，多謝新聞部3百多位員工在相對微薄的薪酬之下仍然不忘初心，保持專業精神工作。

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記者：游艾維、陳曉柔