萬千星輝頒獎典禮2023丨完整得獎名單　陳豪奪視帝佘詩曼封三料視后

▲ 陳豪佘詩曼在《萬千星輝頒獎典禮2023》分別封視帝視后。

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（1月14日）假澳門上葡京綜合度假村舉行，所有獎項都已頒發，當中由陳豪奪視帝，而佘詩曼更封三料視后兼奪最佳衣著女藝人獎成為大贏家。

萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持 割除聲帶瘜肉後星途轉變

《萬千星輝頒獎典禮2023》得獎名單

最佳劇集︰《新聞女王》

最佳男主角︰陳豪

最佳女主角︰佘詩曼

最佳男配角︰林子善

最佳女配角︰高海寧

飛躍進步男藝員︰馬貫東

飛躍進步女藝員︰劉穎鏇

最佳男主持︰周奕瑋

最佳女主持︰麥美恩

最具潛質新人︰游嘉欣、古佩玲、炎明熹、冼靖峰、鍾柔美

最佳綜藝節目︰《中年好聲音》

最佳資訊及專題節目︰《無窮之路III - 無垠之疆》

最佳電視歌曲︰《Crystal Clear》炎明熹

萬千光輝榮譽大獎︰袁志偉

專業精神獎︰《東望西望》團隊



馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目︰《隨懿深度行》

馬來西亞最喜愛TVB劇集︰《隱形戰隊》

馬來西亞最喜愛TVB男主角︰馬國明

馬來西亞最喜愛TVB女主角︰佘詩曼



大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目︰《獎門人感謝祭系列》

大灣區最喜愛TVB劇集︰《新聞女王》

大灣區最喜愛TVB男主角︰黃宗澤

大灣區最喜愛TVB女主角︰佘詩曼



最佳衣著男藝人︰馬國明

最佳衣著女藝人︰佘詩曼

