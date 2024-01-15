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萬千星輝頒獎典禮2023丨完整得獎名單　陳豪奪視帝佘詩曼封三料視后

娛樂 00:52 2024/01/15

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

陳豪佘詩曼在《萬千星輝頒獎典禮2023》分別封視帝視后。

《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（1月14日）假澳門上葡京綜合度假村舉行，所有獎項都已頒發，當中由陳豪奪視帝，而佘詩曼更封三料視后兼奪最佳衣著女藝人獎成為大贏家。

萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持　割除聲帶瘜肉後星途轉變

《萬千星輝頒獎典禮2023》得獎名單

最佳劇集︰《新聞女王》
最佳男主角︰陳豪
最佳女主角︰佘詩曼
最佳男配角︰林子善
最佳女配角︰高海寧
飛躍進步男藝員︰馬貫東
飛躍進步女藝員︰劉穎鏇
最佳男主持︰周奕瑋
最佳女主持︰麥美恩
最具潛質新人︰游嘉欣、古佩玲、炎明熹、冼靖峰、鍾柔美
最佳綜藝節目︰《中年好聲音》
最佳資訊及專題節目︰《無窮之路III - 無垠之疆》
最佳電視歌曲︰《Crystal Clear》炎明熹
萬千光輝榮譽大獎︰袁志偉
專業精神獎︰《東望西望》團隊
 
馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目︰《隨懿深度行》
馬來西亞最喜愛TVB劇集︰《隱形戰隊》
馬來西亞最喜愛TVB男主角︰馬國明
馬來西亞最喜愛TVB女主角︰佘詩曼
 
大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目︰《獎門人感謝祭系列》
大灣區最喜愛TVB劇集︰《新聞女王》
大灣區最喜愛TVB男主角︰黃宗澤
大灣區最喜愛TVB女主角︰佘詩曼
 
最佳衣著男藝人︰馬國明
最佳衣著女藝人︰佘詩曼
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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