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中年失業｜月入6萬中年IT港爸失業4個月　寄足60份CV無回音：冇勇氣做保安

家事百科

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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月入6萬中年IT港爸失業4個月，狂寄CV無回音，但他坦言冇勇氣做保安。

中年失業，還要養妻活兒，難免感到徬徨。有50歲港爸原任職IT經理，月入6萬，卻不幸失業4個月，減薪求職寄出60份履歷表也沒有回音，他形容這段搵工時間是「無間地獄」，作為家庭經濟支柱壓力甚大。

有50歲港爸於「香港討論區」發長文大呻，他表示，自己本身是月入6萬元的資訊科技經理，但現時已失業4個月。他懂得處理不同資訊科技項目，但查看求職網的要求，卻發現很多都不熟、甚至不懂，特別是編程技巧，跟他的認知已有很大出入，他也覺得自己年紀大，難以學習新知識。

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中年失業｜人工寫3.5萬至4萬

過去4個月，事主已寄出60份CV，部分獲面試機會，但最後仍不成事，每日上求職網、發CV、等電話，他形容是無間地獄不斷重複。

事主又指，自己已沒有申請經理級職位，而且人工寫3.5萬至4萬也沒有回音，其中一份IT支援工作的期望薪金更只寫了2.5萬，可惜最後也沒有回音。

中年失業｜檢視寫CV 4大重點

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中年失業｜未有勇氣轉行做保安

他表示，目前是「食老本」，太太是全職主婦，小朋友還有5、6年才可以出身，擔心「遲早坐食山崩」。他也想過其他出路，例如做生意，但如今的香港似乎難以成事，他亦試過炒股，最初有斬獲，可惜最後還是虧本。

事主自言未放棄，會看現時市場需要甚麼，然後上網睇片進修以增加機會。他認為自己只是平庸的人，只可以打工，做多10年、8年就退休。不過，他亦坦言，暫未有勇氣轉行做保安、便利店職員或侍應等，

試過照住塊鏡問自己，但現階段我真係冇咁嘅勇氣。

同場加映：見工面試3大常犯錯誤

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中年失業｜網民建議揸巴士月入約3萬

不少網民都紛紛鼓勵事主，有人認為既然事主有家庭負擔，甚麼工作都應嘗試，至少有收入，「7仔有咩問題，好多正職搵2、3萬，又無工咪做返兩三日一路搵一路做」、「50歲好難做返IT，要考慮轉行賣勞力」、「揸巴士，好似都有3萬蚊，頂住先」、「大家所擁有嘅技能版取代得太快了，真係人到中年嘅煩惱」。

有網民亦坦言，50歲IT人很難找到跟之前工作差不多人工，即使肯人工減半，也未必有公司給予機會，建議事主開公司包其他公司做IT支援，因現時很多公司不會特意聘請IT職位，而是聘用外判支援，「最多都係有事果陣call support睇吓遙距攪唔攪得掂；真係攪唔掂至上門攪，到時要換硬件就另計。」

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