【消委會】40款益生菌產品6成標示不清　有早產嬰曾服益生菌患敗血症死亡

▲ 消委會檢視40款益生菌產品。（消委會提供）

不少消費者會選擇服用益生菌膳食補充劑促進腸道健康，其中不少更聲稱為女士或兒童專用。然而，美國食品藥物管理局（FDA）去年發表警告，指一名曾服用一種益生菌配方的早產嬰兒，患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡，引起大眾關注。消委會檢視40款益生菌產品，結果發現有2款樣本含不建議作為益生菌供人類使用的糞腸球菌，6成樣本未能符合國際自願性行業標籤指南的要求。

消委會在市面收集了40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，當中有6款標示為女士專用；11款為兒童專用；另有23款普通益生菌樣本，其中9款標示少於12歲的兒童皆能食用，有11款則沒有標示適用年齡。樣本的售價由$99至$788，若以每日食用分量計算，則由$5.3至$52.6不等，價格相差近9倍。

調查亦發現，PicoLabb及Procalun樣本標示含聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作組認為安全性有待確認、不建議作為益生菌供人類使用的糞腸球菌。有6成樣本所標示的資料未能符合國際自願性行業標籤指南的要求，沒有清楚標示其菌屬、菌種和菌株及／或其數量，其中1款樣本更完全沒有標示相關益生菌的資料，消費者難以作出知情選擇。

此外，不少益生菌產品的廣告均標榜服用後能提升免疫力、改善濕疹、敏感等功效，然而有醫生指出，這些聲稱目前未有大型臨床實驗數據支持或缺乏足夠科學實證，功效成疑，消費者服用後或未能達致預期效果，甚至延誤病情。

大部分益生菌產品的功效為改善腸道健康，有腸胃肝臟科專科醫生表示，雖然益生菌的確能改善腸胃道的菌叢，但若患上腸胃疾病，消費者並非專業醫護人士，未能自行判斷不同腸胃問題的成因和治療方案，胡亂食用益生菌有機會影響病情。而超過一半樣本的包裝提及「支持免疫系統」或「改善／提升免疫力」等字眼，雖然腸胃道是免疫系統的一部分，但現階段的研究仍未能確定不同益生菌種類如何幫助調節人體免疫系統，亦未有大型臨床實驗數據可以直接關聯或比較不同益生菌菌株的免疫功效。

不少樣本亦標示「減輕濕敏」、「改善濕敏」，然而，一些較大型的臨床實驗發現，服用益生菌病人與服用安慰劑的病人的濕疹症狀皆沒有顯著減輕。由於現時沒足夠醫學實證證明益生菌或益生元對濕疹或其他過敏皮膚炎有確實療效，固不在正規濕疹治療選擇之內。消費者如有皮膚問題，應盡早求醫，以免延誤病情。

樣本中有20款聲稱為兒童專用或適合兒童食用。消委會提醒，父母需要留意，由於剛出生嬰兒腸胃道的吸收功能和免疫功能還未成熟發展，並不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品（包括益生菌）。FDA去年9月曾發表警告，指一名早產嬰兒在住院期間曾服用一種益生菌配方，結果患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。FDA警告益生菌中的微生物有導致極早產或出生體重極低的嬰兒出現菌血症等致命疾病的風險，或因其他益生菌中含有的細菌或真菌引起致命疾病的風險，現階段FDA尚未批准任何益生菌產品作為嬰兒藥物或生物製品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津