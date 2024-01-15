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【消委會】CHANEL、GUCCI唇膏樣本未達歐盟標準　8成樣本含污染物

社會 10:04 2024/01/15

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（消委會提供）

消費者委員會測試了市面上 30 款人氣品牌的唇膏、唇釉或液體唇膏，發現 8 成樣本（24 款）檢出可能積累於人體的污染物礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）混合物及其類似物（下文簡稱 MOSH 及其類似物），長期在人體肝臟、脾臟等器官積累該等物質的影響仍有待研究。

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歐盟研究資料顯示，污染物短鏈及長鏈 MOSH可能會在人體的脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，而在人體積累相關物質可能與脂肪肉芽腫的形成有關連，長遠對人體的影響仍有待研究。

是次研究發現，有 7款檢出短鏈及／或長鏈 MOSH 及其類似物含量較高，而當中「MAC」、「OPERA」、「CHANEL」、「GUCCI」 4 款樣本檢出的長鏈 MOSH 及其類似物含量超過 10%，介乎11.4%至20.48%不等，未能符合歐洲消費者組織的安全限值建議，當中「CHANEL」、「GUCCI」樣本同時檢出較高含量的短鏈 MOSH 及其類似物。若以每天使用檢出長鏈MOSH 含量最高的「OPERA」樣本（20.48%）計算，1 年便可能攝入近 4.3 克長鏈 MOSH混合物，情況不容忽視。

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此外，有 「GIVENCHY」、「REVLON」、「shu uemura」、「YSL」和「GIORGIO ARMANI」5款樣本同時檢出微量污染物礦物油芳香碳氫化合物（MOAH）。海外最新的研究數據指出，結構含有3至7個芳香環的MOAH具潛在的基因毒性或致癌性，故此不能排除可能帶來健康的負面影響。至於含1至2個芳香環的MOAH，雖然沒有致癌的疑慮，但由於其口服毒性的數據不足，長遠的健康風險仍有待進一步研究。

結果又發現，逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬，另7款樣本檢出香料致敏物，包括「GIVENCHY」、「L'oréal Paris」 、「LANCÔME」 、「GUCCI」 、「MAYBELLINE」、「clé de peau」和「Charlotte Tibury」，總量由0.003%至0.32%不等；當中以「Charlotte Tibury」樣本檢出的總量最高。消委會提醒，重複接觸多種可致敏物質，有機會令皮膚特別敏感人士出現過敏反應。

整體而言，觀乎有個別樣本完全沒有檢出相關礦物油或致敏物質，消委會呼籲生產商檢視產品所用的原料及生產過程，盡量降低甚或排除產品中的礦物油物質及其類似物，以及可致敏的重金屬和香料物質，保障消費者健康。

廠商回應

「CHANEL」的品牌商指，產品的品質符合各地的化妝品條例規定，在市面供應產品前已通過安全評估以及皮膚耐受程度等試驗。而是次檢測中，樣本檢出的MOSH及其類似物，相信乃源自配方中所用的潤膚劑和保濕劑hydrogenated polyisobutene（氫化聚異丁烯）和syntheticwax（合成蜜蠟）等成分。若參考歐盟EFSA去年公布的研究報告所指，目前經由飲食途徑而攝入MOSH的程度並不會引致健康問題，而以是次檢測中樣本檢出的MOSH及其類似物含量而言，仍低於經由飲食而可能攝入相關物質的水平，故此，該公司認為產品可供消費者安全使用。

該公司又表示會制定持續的改進政策，定期審視產品配方，參考最新的科學數據、現有技術、法規修定、顧客期望、供應鏈情況及環境影響等因素，增減甚或更替產品的成分。現正計劃研究重製相關唇膏配方，以減少含MOSH成分的比例。

「GUCCI」的生產商認為，是次檢測的唇膏產品品質符合所有現存的法例規定。該公司指，是次消委會檢測的產品型號以合成碳氫化合物為主要成分，而不是礦物油成分；而檢測所用的儀器和方法並不能明確分辨源自礦物油成分的MOSH和源自合成碳氫化合物成分的MOSH類似物（POSH），致令樣本檢出高濃度MOSH及其類似物，認為可能因此大幅高估了樣本中MOSH混合物的含量。

此外，該公司認為，歐洲化妝品協會的建議只適用於規範特定的礦物油成分，但不包括特定的合成碳氫化合物成分，如塑膠polyethylene（聚乙烯），亦不是就產品成品配方而設，故認為以產品成品所檢出的MOSH及其類似物來評估產品，由於未能區分其來源，導致結果並不準確。

「L'oréal Paris」、「shu uemura」、「LANCÔME」、「YSL」、「GIORGIO ARMANI」、「MAYBELLINE」的品牌集團表示，了解目前有關化妝品中礦物油成分的使用所涉及的爭議，而有關討論主要集中於礦物油成分的質量及其純度。該公司指，其產品所用的礦物油成分都經過淨化程序，純度均達到藥用級別，成分質量同時符合歐盟法規規定以及歐洲化妝品協會的建議。

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記者：陳麗娜

 

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