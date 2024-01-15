  • 21°C
香港時間 : 2024115日 (週一) 10:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消委會·唇膏｜8成唇膏檢出MOSH可損肝 YSL等5款含懷疑致癌物【附詳細名單】

食用安全 10:22 2024/01/15

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

唇膏是不少愛美人士口袋中必備的化妝品。消費者委員會（消委會）檢測了市面30款唇膏和唇釉，結果顯示8成（24款）樣本檢出可能會積累人體的礦物油物質MOSH。此外，當中亦有5款同時檢出具致癌風險的礦物油物質MOAH；另有逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬，情況值得關注。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀

MOSH或與肝臟肉芽腫有關連

消委會分別從百貨公司專櫃、美妝用品店、個人用品店以及網上商店，購買了23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏。當中，有24款樣本檢出MOSH混合物及其類似物（analogous）（下文統稱為MOSH混合物），總量由1.14%至24%不等。其中17款的總量較高，介乎5.2%至24%不等。

點擊圖片放大

礦物油碳氫化合物是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品可能是其中一個重要的攝入源頭。在30款樣本中，24款檢出MOSH及其類似物，總量由1.14%至24%。有海外研究指，若天天使用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，而每年可能因而吞下20.8克，相等於5枝的分量。

有動物研究指，經腸道吸收的MOSH會被分配和積累在體內多個組織，包括肝臟、脾臟、淋巴結和脂肪等。而大鼠的研究更指出，短鏈MOSH礦物油物質（碳分子數量為C25以下的MOSH）較易積累在肝臟，甚至可能與肝臟肉芽腫的形成有關連。

GUCCI、CHANEL樣本含長短鏈MOSH

MOSH混合物及其類似物可分為不同的鏈長範圍。30款樣本中，23款檢出短鏈MOSH混合物及其類似物，含量由0.06%至17.8%。其中以下5款樣本檢出的短鏈MOSH混合物及其類似物含量較高（超過5%），由5.1%至17.8%不等。

  • LANCÔME 瑰麗絕色啞緻唇膏（色號：295 微醺紅茶）：5.1%
  • CHANEL 閃漾亮澤唇膏（色號：196 - à demi-mot）：9.00%
  • YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：7.40%
  • GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色）:17.80%
  • GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour（色號：214 Call it a day）：14.10%

此外，以下4款樣本中檢出的碳分子數量介乎C16至C35範圍的長鏈MOSH混合物含量較高，由11.4%至20.48%不等，相關樣本未能符合歐洲BEUC建議的安全限值。

  • MAC 水漾潤澤唇膏（色號：淺棕粉色508 Hug Me ）：11.69%
  • OPERA 柔潤亮澤染色唇膏（色號：無花果色 Fig 11）：20.48%
  • CHANEL 閃漾亮澤唇膏（色號：196 - à demi-mot）：11.40%
  • GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour（色號：214 Call it a day）：18.00%

若以每天使用檢出長鏈MOSH含量最高的樣本「OPERA 柔潤亮澤染色唇膏」計算，1年便可能攝入近4.3克長鏈 MOSH混合物，情況不容忽視。

YSL唇膏懷疑致癌物含量最高

由於部分礦物油物質MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性，歐盟EFSA認為經飲食攝入該等物質的安全風險值得關注，以下5款樣本檢出微量MOAH，總量由0.06%至0.96%不等。

  • GIVENCHY 華麗魅彩紅絲絨唇膏（色號：10 Beige Nu）：0.07%
  • REVLON 經典唇膏系列經典唇色麗采唇膏（色號：Toast Of New York）：0.06%
  • shu uemura 無色限絹感柔霧唇膏（色號：KM BR784 野紅粟）：0.07%
  • YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：0.96%
  • GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色 mania）：0.56%

儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但為安全起見，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品

在30款樣本中，有8款樣本檢出的2至3種可致敏重金屬相等或高於1mg/kg 的建議水平。有4成（12款）樣本檢出鎳，檢出量平均較高，0.82mg/kg至3.3mg/kg不等。另有6成（18 款）樣本檢出鈷，含量由0.11mg/kg 至 1.7mg/kg。鎳和鈷是為人熟悉的致敏物，重複使用含鎳的產品，經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現乾燥、脫皮、龜裂、裂痕、紅斑、浮腫，有灼熱和刺痛感覺等。除重金屬，香料亦是另一種致敏的元兇。有7款樣本檢出香料致敏物，總量由0.0030%至0.32%不等。

8款獲消委會4.5星或以上好評產品

在30款唇膏和唇釉樣本中，以下8款產品獲消委會4.5星或以上好評

傳統支裝唇膏：

  • DIOR 鏡光誘惑唇膏 DIOR ADDICT（色號：527 Atelier）：$370，總評5星
  • Visée 柔霧潤澤唇膏（色號：BR340）：$95，總評4.5星
  • SHISEIDO TechnoSatin 緞光凝亮唇膏（色號：灰褐玫瑰 408 Voltage Rose）：$250，總評4.5星

唇釉或液體唇膏：

  • CLIO 水晶亮澤唇釉（色號：06 Daily Mauve）：$160，總評5星
  • MAYBELLINE 超持久水光唇膏液（色號：120 曖昧奶咖 Punchy）：$119，總評4.5星
  • TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze）：$505，總評4.5星
  • clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）：$390，總評4.5星
  • NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN - 317）：$260，總評4.5星

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

食用安全 癌症 家品 產品 唇膏 過敏 GUCCI CHANEL 重金屬 化妝

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
亂倫爭議｜拍拖半年揭為表兄妹　情侶照結婚兼計劃生B　21歲女捱轟澄清「血緣關係」
亂倫爭議｜拍拖半年揭為表兄妹　情侶照結婚兼計劃生B　21歲女捱轟澄清「血緣關係」