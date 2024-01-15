消委會·唇膏｜YSL等5款含懷疑致癌物　8款4.5分以上高分最平$95【附詳細名單】

唇膏是不少愛美人士口袋中必備的化妝品。消費者委員會（消委會）檢測了市面30款唇膏和唇釉，結果顯示8成（24款）樣本檢出可能會積累人體的礦物油物質MOSH。此外，當中亦有5款同時檢出具致癌風險的礦物油物質MOAH；另有逾半數樣本檢出具潛在致敏風險的重金屬，情況值得關注。不過，消委會亦指出有8款樣本獲4.5分以上高分好評，其中一款售價僅約$95，性價比相當高。

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MOSH或與肝臟肉芽腫有關連

消委會分別從百貨公司專櫃、美妝用品店、個人用品店以及網上商店，購買了23款傳統支裝唇膏和7款唇釉或液體唇膏。當中，有24款樣本檢出MOSH混合物及其類似物（analogous）（下文統稱為MOSH混合物），總量由1.14%至24%不等。其中17款的總量較高，介乎5.2%至24%不等。

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礦物油碳氫化合物是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品可能是其中一個重要的攝入源頭。在30款樣本中，24款檢出MOSH及其類似物，總量由1.14%至24%。有海外研究指，若天天使用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，而每年可能因而吞下20.8克，相等於5枝的分量。

有動物研究指，經腸道吸收的MOSH會被分配和積累在體內多個組織，包括肝臟、脾臟、淋巴結和脂肪等。而大鼠的研究更指出，短鏈MOSH礦物油物質（碳分子數量為C25以下的MOSH）較易積累在肝臟，甚至可能與肝臟肉芽腫的形成有關連。

GUCCI、CHANEL樣本含長短鏈MOSH

MOSH混合物及其類似物可分為不同的鏈長範圍。30款樣本中，23款檢出短鏈MOSH混合物及其類似物，含量由0.06%至17.8%。其中以下5款樣本檢出的短鏈MOSH混合物及其類似物含量較高（超過5%），由5.1%至17.8%不等。

LANCÔME 瑰麗絕色啞緻唇膏（色號：295 微醺紅茶）：5.1%

CHANEL 閃漾亮澤唇膏（色號：196 - à demi-mot）：9.00%

YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：7.40%

GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色）:17.80%

GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour（色號：214 Call it a day）：14.10%

此外，以下4款樣本中檢出的碳分子數量介乎C16至C35範圍的長鏈MOSH混合物含量較高，由11.4%至20.48%不等，相關樣本未能符合歐洲BEUC建議的安全限值。

MAC 水漾潤澤唇膏（色號：淺棕粉色508 Hug Me ）：11.69%

OPERA 柔潤亮澤染色唇膏（色號：無花果色 Fig 11）：20.48%

CHANEL 閃漾亮澤唇膏（色號：196 - à demi-mot）：11.40%

GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour（色號：214 Call it a day）：18.00%

若以每天使用檢出長鏈MOSH含量最高的樣本「OPERA 柔潤亮澤染色唇膏」計算，1年便可能攝入近4.3克長鏈 MOSH混合物，情況不容忽視。

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YSL唇膏懷疑致癌物含量最高

由於部分礦物油物質MOAH懷疑具有基因毒性和致癌性，歐盟EFSA認為經飲食攝入該等物質的安全風險值得關注，以下5款樣本檢出微量MOAH，總量由0.06%至0.96%不等。

GIVENCHY 華麗魅彩紅絲絨唇膏（色號：10 Beige Nu）：0.07%

REVLON 經典唇膏系列經典唇色麗采唇膏（色號：Toast Of New York）：0.06%

shu uemura 無色限絹感柔霧唇膏（色號：KM BR784 野紅粟）：0.07%

YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：0.96%

GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色 mania）：0.56%

儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但為安全起見，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品

在30款樣本中，有8款樣本檢出的2至3種可致敏重金屬相等或高於1mg/kg 的建議水平。有4成（12款）樣本檢出鎳，檢出量平均較高，0.82mg/kg至3.3mg/kg不等。另有6成（18 款）樣本檢出鈷，含量由0.11mg/kg 至 1.7mg/kg。鎳和鈷是為人熟悉的致敏物，重複使用含鎳的產品，經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現乾燥、脫皮、龜裂、裂痕、紅斑、浮腫，有灼熱和刺痛感覺等。除重金屬，香料亦是另一種致敏的元兇。有7款樣本檢出香料致敏物，總量由0.0030%至0.32%不等。

8款獲消委會4.5星或以上好評產品

在30款唇膏和唇釉樣本中，消委會表示只有以下6款產品完全沒有驗出MOSH和MOAH：

DIOR 鏡光誘惑唇膏 DIOR ADDICT（色號：527 Atelier）：$370

TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze）：$505

clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）：$390

NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN - 317）：$260

excel 柔滑絲絨啞緻唇釉（色號：LV02 Buttercup）：$145

Charlotte Tilbury 極緻柔霧唇釉（色號：經典祼粉 Pillow Talk Medium Blur）：$290

另以下8款產品獲消委會4.5星或以上好評:

傳統支裝唇膏：

DIOR 鏡光誘惑唇膏 DIOR ADDICT（色號：527 Atelier）：$370，總評5星

Visée 柔霧潤澤唇膏（色號：BR340）：$95，總評4.5星

SHISEIDO TechnoSatin 緞光凝亮唇膏（色號：灰褐玫瑰 408 Voltage Rose）：$250，總評4.5星

唇釉或液體唇膏：

CLIO 水晶亮澤唇釉（色號：06 Daily Mauve）：$160，總評5星

MAYBELLINE 超持久水光唇膏液（色號：120 曖昧奶咖 Punchy）：$119，總評4.5星

TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze）：$505，總評4.5星

clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）：$390，總評4.5星

NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN - 317）：$260，總評4.5星

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