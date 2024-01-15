萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪視再封視帝為獎勵　愛妻號支持Aimee追求演員路

▲ 陳豪憑《破毒強人》再封視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨晚（1月14日）完滿結束，陳豪（阿Mo）憑《破毒強人》文華一角奪視帝，是他繼2007年《溏心風暴》「得得地」唐至安一角後再奪視帝！而最感動的畫面莫過於由阿Mo太太陳茵媺（Aimee）負責頒獎！

阿Mo、Aimee在頒獎禮後分別接受TOPick訪問，阿Mo在當中直言：「依家證明咗我對做戲嘅熱愛、追求係正確。」

萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持 割除聲帶瘜肉後星途轉變

萬千星輝2023丨陳豪：呢個就係一個獎勵

被問到在太太手上奪獎是否特別開心，阿Mo說：「其實係，由太太頒畀我又多咗一份意義喺度，可以話係最佳老公嗰啲。」他坦言自己是對自己有信心，「但唔知上天會唔會畀呢一個獎我，今日都印證上天都畀埋呢個獎我，我覺得成件事好完滿。」

阿Mo相隔16年再奪視帝，他說：「今日佢哋唔講都唔知已經係16年，同埋提名過最佳男主角都有28次，我諗我呢個紀錄都冇咩人可以破到。但調返轉起碼我隔16年後，依家證明咗我對做戲嘅熱愛、追求係正確，呢個就係一個獎勵。」

另外，他坦言對《破毒強人》未能奪「最佳劇集」有些少失望，皆因他很喜歡這一套劇，喜歡當中的電影感、每一位演員也演得好。

▲ 陳茵媺、陳豪（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨阿Mo支持太太拍戲

阿Mo未有為太太未能奪獎而感失望，他指：「佢唔同，佢始終都係啱啱先返出嚟拍戲，我覺得任何演員都係，只要佢繼續拍，不斷咁喺度追求，任何演員都係一樣！我都話大家都有一個成功嘅點，就大家肯唔肯花時間、精神、犧牲去等待成功嘅來臨。」

阿Mo強調自己很支持太太繼續追求自己的演員路，「我覺得最緊要唔係下下係我同佢一齊拍，我希望佢同更多唔同嘅演員、導演、監製合作，咁先可以打開佢嘅演戲之路。」

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萬千星輝2023丨Aimee回想：係完全唔認出自己老公

負責為老公阿Mo頒獎的Aimee在台上激動落淚。

她解釋指，自己是自然流露：「當一個演員努力咗之後，獎項都係一個好大嘅鼓勵，再加埋我又覺得阿Mo演嘅角色，我覺得真係非常之好，同佢平時嘅劇好唔同，係完全唔認出自己嘅老公。佢內外都係角色嘅影子。」

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萬千星輝2023丨Aimee：感恩有一個咁好嘅另一半

阿Mo在台上感謝Aimee把家庭打理得妥妥當當，Aimee指：「佢周不時都會同我講佢好感激，好appreciate我所做嘅事，好多嘢我都唔知佢會見到，例如湊小朋友嘅困難，我都盡量唔想同佢講太多，因為我知佢瞓覺時間都唔多，但係佢都見到，我係感恩有佢呢一個咁好嘅另一半。」

Aimee直言自己希望想再獲提名，又指自己對演戲的火未有熄滅。她並指，應該會與子女一起重溫頒獎禮的片段作為慶祝。

記者：游艾維、陳曉柔

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