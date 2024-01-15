【消委會】賭博遊戲app吸引玩家課金　斥對青年玩家構成心理影響

▲ 相片來源：（Jean Jullien twitter）

消委會稱，賭博遊戲app例如老虎機、麻雀、撲克牌等模擬賭博遊戲，頗受玩家歡迎，提醒雖然不牽涉金錢賭博，但兩者本質相同，玩家若長期參與，或出現沉迷賭博甚至成癮等問題，對心智尚未成熟的青年玩家，尤其容易構成心理影響。

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消委會去年第四季，實試6款模擬賭博遊戲，發現大部分遊戲均以4種常用手法吸引玩家持續遊玩和付費（「課金」），分別為每日定時登入及遊玩獎勵、各類優惠及付費服務、玩家排行榜和付費抽獎等，並透過反覆推送訊息等方式，誘使玩家「課金」以獲取遊戲中更多金幣和道具，甚至持續付費以維持VIP會籍等特權，若要維持最高級會籍，金額可由最低約$870至最高達二百多萬元。

此外，所有實測遊戲均沒有驗證玩家年齡，未有效做好把關工作，建議當局研究修改法例，對具有賭博性質的遊戲引入更多監管機制，以保障消費者的利益。

有認可名冊臨床心理學家表示，模擬賭博遊戲提供的獎賞可為玩家帶來快樂、刺激、成就感等正面情緒，同時亦可將生活中沉悶、挫敗等負面情緒消除，兩者均會強化玩家繼續遊玩的行為。

根據心理學理論，當一個人觀察到朋友於賭博遊戲中獲勝，有可能誤以為賭博會很容易獲利，而當青少年得知眾多朋友都有遊玩某款遊戲時，在重視朋輩關係與擔心離群下，亦可能會因此嘗試接觸這些遊戲。

專家亦表示，遊戲期間不斷重複出現優惠廣告，可能會對玩家產生心理影響，令玩家更容易購買相關產品。

消委會提醒無論遊玩哪一類遊戲，均應適可而止，一旦沉迷，對身心均會造成不良影響。

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記者：吳卓峰