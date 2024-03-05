新手爸媽 | 產後被家人忽視禮物全給新生BB 新手媽媽呻爆︰有誰在乎我的感受

▲ 《BB來了》劇照

媽媽是世上最偉大，因為由懷孕、生產到照顧BB，女子身心忍受的不適及痛楚非筆墨形容，所以做丈夫的，太太生產完就應該給予足夠的照顧及關懷，否則女性就很易出現產後抑鬱。最近，馬來西亞一名女子在社交平台上呻爆誕B後遭冷待，令她十分傷心。

根據網媒「Kisah Dunia」報道，該名新手媽媽在TikTok上載影片，指自己她剛剛在醫院誕下第一個BB後，滿心歡喜以為回到家中會受到家人隆重迎接，並體諒到她產子的辛勞送上祝福及有點獎勵，可惜一切願望都落空。

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當她將親友送來的禮物全部拆開後，發現全是送給寶寶的嬰兒用品，讓她感到非常崩潰。她傷心表示︰

做媽媽真的不容易，懷胎10月，幾經辛苦才誕下BB，可是收到的禮物都是給嬰兒的，有誰在乎我的感受？我不求多，只要在眾多禮物中只有一份是屬於我的，我已經很滿足了，但是一份也沒有。我也是凡人，需要別人的認同和關懷。

影片引起網民熱議，不少人對女子的遭遇表示同情，有些女性網民更身同感受，指自己也是「過來人」，知道懷孕的辛勞，可惜是身邊的人往往在BB出生後，把全部的注意力都放在BB身上，作為母親卻被冷落對待。網民有感而發︰「身為女人，我們並不需要物質的東西，哪怕是給我們一個溫暖的擁抱，讓我們感覺有被珍惜，這樣很難嗎？」

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責任編輯：王明芳