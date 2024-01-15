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兒童健康丨12歲女童常吃1種食物致腎壞死終身洗腎 醫生列10種傷腎美食排行榜

兒童健康 11:44 2024/01/15

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傷腎第一名是台灣名物珍珠奶茶，屬台灣人飲用頻率最高的傷腎食物。(網上圖片)

不少出名日、台美食，往往暗藏高脂、高納等食物陷阱，在不知不覺間緩慢地傷害我們的腎臟。台灣一名醫生近日分享，1名12歲女童常吃1種食物致腎壞死終身洗腎，他更列出10種傷腎美食，當中1款更備民眾歡迎。

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台灣腎臟專科醫生洪永祥在其個人社交專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，早前台中市就有一位12歲女童，每天下課後都會到學校附近買雞排或鹽酥雞吃，每週進食4至5次，1年料吃下逾200次，結果前陣子感冒引發尿毒症，經檢查後發現腎臟已經壞死，須要終身洗腎。這位女童原本就有慢性腎臟病，加上每天吃高熱量的油炸物，導致腎臟無法負荷而整個腎功能就耗盡。

市面上不少美食暗藏高脂、高納陷阱，經常進食會導致口渴、水腫、變胖、小便出現泡泡，在不知不覺間腎功能就會退化的比同年齡的快。洪醫生列舉當中10種常見、容易被忽略的傷腎食物，藉以提醒大家減少攝取這些食物，保護腎臟健康。

第十名：早餐穀物

早餐穀物，包含粟米片、小麥片等，宣稱低脂肪、低膽固醇、高纖，但主要成分是裹了糖的碳水化合物，據董氏基金會調查曾發現，半數市售早餐榖片，每100公克含鈉量達500毫克以上。2006年，英國的消費者雜誌檢視275款早餐麥片，發現「以兒童為銷售目標的早餐麥片中，將近90%含高糖、13%含高鹽、10%含高飽和脂肪。」

第九名：蔥花肉鬆捲與奶酥麵包

抹上沙律醬的台式蔥花肉鬆捲熱量高達565卡路里，約2碗飯的熱量。而以奶油、奶粉、糖混合製作而成的日式奶酥麵包，則是日式麵包中最傷腎，熱量高達540卡路里，加上餡料含有較多的反式脂肪、飽和脂肪酸，吃多造成腎臟極大負擔。

第八名​：燒餅油條

高油高脂的燒餅油條，不單熱量高達500至600卡路里，約2/3杯珍珠奶茶，其高溫油炸更產生丙烯醯胺與多環芳香烴，增加傷腎致癌風險。為了增加酥脆口感，業界多使用含有重金屬「鋁」的膨脹劑，人若攝取過多鋁，將影響腦部腎臟誘發失智與腎衰竭。

第七名：鍋貼

包餡食物如鍋貼、水餃、小籠包，充滿飽和脂肪酸與高熱量，當中鍋貼最傷腎，一份高達750卡路里，超過一餐所需熱量，由於包餡食物是台灣人三餐經常的方便選擇，是造成當地人代謝症候群的常見原因，容易吃出肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，腎功能則日漸流失。

第六名：肉鬆肉乾與香腸

肉鬆事實上屬營養加工食品，採用大量油、醬油、糖與鹽調味，加工過程中幾乎胺基酸、維生素營養耗盡，只剩下高油鹽糖調味，糖尿病人及腎臟病人不宜食用。至於肉乾與香腸同屬高油鹽糖加上高溫加工的紅肉，吃完大多感口乾舌燥，除有致癌風險外，同時會引發身體慢性發炎，如慢性腎絲球腎炎、心血管疾病、自體免疫性疾病、癌症等。

第五名：鐵板麵

作為早餐店暢銷明星早餐的鐵板麵，是洪醫師心中所有早餐中最傷腎的食物，不只高油鹽糖、更是高熱量，每一百公克的油麵熱量就有361卡路里，鈉含量更是高達712毫克，而經過鐵板上高溫烹煮，容易卡上陳年焦炭，異環胺、丙烯醯胺與多環芳香烴增加罹癌風險。

第四名：三寶飯

烤鴨、烤雞的脆皮醃料中含糖、而叉燒由五花肉製成，屬高脂食物，故此一份三寶飯的肉跟飯的熱量已高達960卡路里，加上配菜後熱量更高達1330卡路里，相等一天2餐所需的熱量。洪醫生建議盡量少吃，吃時應避開肥肉、雞皮、鴨皮。


第三名：炸雞排

香酥多汁的炸雞排堪稱「邪惡國民美食之最」，裹著澱粉經過油炸，一片熱量平均可達630卡路里，比2碗白飯還要多。若店家不定時換油，回鍋油含超多致癌物與重金屬，常吃不單發胖，更會傷肝傷腎身心傷血管提升致癌率。

第二名：日式拉麵

台灣人熱愛的拉麵排名第二，不少人愛拉麵就是愛拉麵的湯頭，每每把湯喝到見底，然而一碗拉麵鈉含量高達2,000至4,000毫克，部分專業吃貨一周7天，吃著吃著就慢慢習慣其鹹度，令血液中的鈉離子飆高。高血鈉除造成腎臟負荷、更傷血管，造成水腫、高血壓與痛風，絕對是傷腎的高危險。

第一名：珍珠奶茶

傷腎第一名是台灣名物珍珠奶茶，屬台灣人飲用頻率最高的傷腎食物。一杯珍珠奶茶熱量高達783.2卡路里，奶茶當中的「奶」是以奶精製作，屬於油脂類。當中珍珠屬高果糖，以成人每日所需熱量計算，一杯700毫升珍珠奶茶，只喝半杯就超標。珍奶當中的高果糖糖漿，其果糖分子代謝會產生過多的磷酸三碳糖，促進肝臟內生性脂質合成，增加三酸甘油酯堆積胰島素阻抗，提高糖尿病、高血壓、脂肪肝、痛風等慢性病風險，而這些慢性病症是傷腎的最大元兇。

醫生洪永祥建議，為了腎臟健康，應減少進食以上十種超級傷腎好吃的食物，若偶爾嘴饞進食，務必多喝水運動增加代謝。

文章獲洪永祥醫師授權轉載。

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責任編輯︰羅嘉欣

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