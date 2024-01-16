都大35載卓越成就廣受肯定　15萬畢業生投身各界貢獻社會

在香港的高等教育發展進程中，香港都會大學（下稱都大）一直擔當不可或缺的關鍵角色，多年來為莘莘學子及在職人士提供多元升學及進修機會。踏入成立35周年，都大在拓展課程以至開發科研成果等多方面卓有所成，更不斷與時並進，全方位配合數碼世代的人才培育與發展需求，充分展現自資院校靈活多變的優勢。

都大在上周五（1月12日）舉辦35周年校慶啟動儀式及教職員周年聚會。副校監方正博士表示，大學將以校慶作為展望未來的一個新起點，繼續為學生提供更好的教育，為社會作出更大的貢獻。他提及在2003年首次加入當時的香港公開大學校董會，幸運地見證了過去20年間大學的蓬勃發展：「都會大學自開校至今短短三十五年間，由一間只提供遙距課程的學院，發展成爲一所多元化及全面的綜合性大學。」

▲ 副校監方正博士

校董會主席黃天祥博士工程師表示，過去35年來，都大一直在香港高等教育歷史上擔當重要的角色，隨着社會環境的轉變，大學迅速開辦貼近社會需求的課程，並且投放資源發展全日制課程，為社會各行各業培育人才，成立至今已為逾150,000名不同學歷及背景的人士圓大學夢。他續說：「我們積極加強與社會各行各業的溝通，以便課程可以與業界所需完全接軌，同時拓展學生職前培訓，讓都大的教育更能滿足市場所需。」展望未來，黃主席强調都大必會持續拓闊行業脈絡，並投放更多資源，籌劃與推動大學的長遠發展。

▲ 校董會主席黃天祥博士工程師

堅持有教無類 重新定位發展綜合型大學



都大前身為香港公開進修學院及香港公開大學，由政府於1989年創辦，一直秉承「有教無類」的使命，初時以提供遙距課程為主，及後隨時代發展及社會需求逐漸轉型。大學緊隨教育改革步伐，先在2001年首度推出五個全日制面授副學位課程；並於2003年開辦第一個全日制面授學位課程，吸引大量中學畢業生報讀，學生人數持續上升。至2007年加入「大學聯合招生辦法」（JUPAS），更成為大學發展的一大里程碑。2021年，大學重新命名為「香港都會大學」，標誌着在香港這國際大都會中的獨特定位，更象徵昔日重點開設遙距課程的學院，已蛻變為多元化及全面的綜合型大學。

靈活推出新課程 致力與業界需求接軌

都大校長林群聲教授指出，都大為香港唯一獲自行評審資歷資格的自資專上院校：「大學可因應社會及行業需求，靈活及迅速地開辦課程，紓緩各行各業『人才荒』情況。」因此，過去多年來，都大可以緊貼不同行業發展，推出眾多專業實用並兼具獨特優勢的課程，包括創意藝術、檢測和認證、護理學、物理治療、醫療化驗技術、屋宇設備工程、測量學、能源及環境學、幼兒教育、心理學、企業管治及款待管理等，以迅速回應市場所需。

▲ 都大校長林群聲教授

都大持之以恆推展優質高等教育，教學質素深受社會各界認同。自2015年起，大學部分課程已獲納入政府的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）。該計劃通過資助修讀自資院校的學生，為人力資源需求殷切的特定行業培育人才。大學獲分配的資助學額更佔全數逾三分一，冠絕自資院校，反映政府對都大課程質素的肯定，也反映大學積極開辦的專業課程，與香港各行業發展緊密接軌，持續向各行各業輸出優秀人才。

都大近年亦多次得到政府支持開辦新課程。例如都大獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」資助合共7,390萬港元，將於2024/25學年開辦兩項全新課程，包括全港首創的「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」，全方位培育跨學科多媒體專才；「建築管理及工料測量學榮譽理學士」則針對「北部都會區」和「明日大嶼」等大型計劃基建培養施工管理人才。

另外，都大一直致力深化與不同行業的夥伴合作，積極為學生提供體驗式學習和實習機會，以培育適應力強、具跨學科知識及創新思維的青年人才。都大將於2024/25年起參與創新科技署旗下的「創科實習計劃」，是本港首間自資院校獲納入計劃，超過2,000名修讀STEM相關學科的本科生及研究生，最快可於今年暑假透過該計劃，有機會獲得創科行業的實習機會。



推動應用研究 造福社會



教學以外，都大亦着重開展能為社會帶來積極影響和利益的研究項目，在大力推動應用研究下，已漸見成績。今年大學獲研究資助局「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」撥款2,910萬港元，佔總額逾 35%，為自資院校之冠，當中獲「教員發展計劃」支持的項目數量更較去年大增78%，反映大學着力營造創科氛圍獲得認同。同時，都大在「院校發展計劃研究基礎設施撥款」類別中，獲撥款約650萬港元，以成立首個結合運動及遊戲元素，推動長者康健的研究中心，積極發展樂齡科技。

發展一日千里 擴建校園完善教研設施空間



另一方面，鑑於課程數目與學生人數持續增加，都大在過去35年進行了多項校園擴建計劃。大學於1996年遷往何文田校舍現址，其後於2009年完成第二期校舍的擴建工程。賽馬會校園則於2014年正式啟用，作為創意藝術、檢測和認證，以及護理與健康相關課程的運作基地。至於2021年落成啟用的賽馬會健康護理學院，引入大量與護理及健康息息相關的先進教學設施，並讓學生及教職員可享有更寬敞的學習及休憩空間。

在中學畢業生人數持續下降的情況下，都大收生情況理想，學生人數持續上升，因此大學已投放更多資源確保教學質素，同時積極設法擴充校園空間。大學正向城規會申請將何文田常盛街及佛光街交界一幅斜坡用地興建新校舍大樓，並將構建「社區健康樞紐」，支持各項教育計劃和活動，以應對人口老化問題，促進整個社區的健康。



（特約）