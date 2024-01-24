校長專訪︱個人經歷啓發設學生人才庫 林金殿小學校長：發掘學生潛能增強自信

▲ 佛教林金殿小學吳校長表示，早在五年前已為全校學生建立「學生人才庫」，追蹤學生於小學生涯的學術及體藝成績。（陳慧安攝）

每名孩子都是獨一無二，各有長處天賦潛能。位於葵芳的佛教林金殿紀念小學設立「學生人才庫」，透過老師及家長意見、學生綜合考試成績等數據，發掘及了解學生在學術、體藝方面的才能，打造更合適的學習環境，讓他們發揮長處的同時，明白自己的潛能所在，增強自信心，更有助升中的選校學習。

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鄰近葵芳港鐵站的佛教林金殿紀念小學（下稱林金殿小學）屬於葵青區65校網，是一間男女校，全校共有30班，每班人數約25人，三至六年級設有精英班。該校去年接近全數小六學生獲派首三志願的中學，當中4成學生更入讀Band 1學校，包括佛教善德英文中學、順德聯誼總會李兆基中學、保祿六世中學，是區內非常熱門的小學，深受家長及學生歡迎。

林金殿小學校長吳永雄表示，學校早在2019/20學年已為全校約840名學生建立「學生人才庫」，追蹤學生於小學生涯的學術及體藝成績，全面發掘及發揮學生的多元智能。

過程當中發現有部分學生在學術、體育、藝術等方面均十分出色，同時亦見到有學生，未有突出的地方。

校方希望從人才庫更了解學生需要，較卓越的學生，幫助他們更上一層樓，而稍遜的學生，則協助他們找到個人的價值。

吳校長指，設立人才庫的初心源於個人經歷，「自己中學時期成績平平，是被老師忽略的一群，有天卻被中文科老師留意，並鼓勵多用文字表達自己，自此更發奮讀書，考上大學更成為校長」。他深信，每名學生都有長處，需要老師的發掘和栽培，讓他們及早得到肯定，建立自信對成長尤其重要。

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期望學生有三得三好

他續說，人才庫成立5年，但當中經歷過社會事件及新冠疫情，「學生的學習社交、體藝訓練都失去了很多機會，老師需追回時間讓他們重回正軌」。同時，在協助學生練習體藝項目時發現，校方見到不少家長較為心急，子女學習某個項目一年半載未見成效，立即轉學另一項，結果事倍功半,「事實上，專項訓練需要4至6年的時間，需要耐性和專注」。

人才庫會在學生的中、英文寫作、演說溝通、科學音樂、視藝體育等範疇評分，除了讓校方了解學校的定位，更可令學生反思自己的其他學習經歷得失，利用這些歷程幫助升中選校，亦能加強家長對子女成長的認識，建立對子女合理的期望。

從事教育界近30年的吳校長坦言，擔任老師最重要的是不要違背良心，全心全意去教學，愛錫學生的同時亦要準時完成每項工作，

期望學生有三得：讀得、玩得、講得；三好：存好心、說好話、做好事。

他希望，人才庫未來可加入更多家長參與的元素，有專科專長的家長亦可擔任「老師」，跟學生分享個人經歷。

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協助高才通子女適應學習

另外，教育局去年7月發出學校通告，批准多三項人才計劃，包括「高端人才通行證計劃」（高才通）的申請人子女， 入讀香港官津及直資學校，學費可獲政府津貼。身兼香港佛教聯合會會屬小學校長會主席的吳校長非常贊同有關措施，「高才通子女申請入學，學校當然是歡迎，因為有教無類」。

以林金殿小學為例，他指，會因應學生的學習需要，編配合適的老師，如普通話老師擔任其班主任，英文學習上亦會安排個別小組或課後支援，讓學生盡快適應香港小學學校生活。

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記者：李盛芝