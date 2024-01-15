家庭糾紛｜老翁中獎5百萬贈兒子4房大屋　一原因女兒無得分最後鬧上法庭

▲ William中了5百萬元的獎金卻不願分給女兒。

俗語說「福禍相依」，好的事情也可以引出壞的結果來。澳洲一名老翁買彩票贏得了數百萬的獎金，但他卻因一個原因只願分錢給兒子、而把女兒排除在這一份喜悅中，最終更鬧上法庭。老翁的兒子慨嘆道，

中獎摧毀了家中所有人，沒有人是贏家。

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根據澳洲媒體報導，中獎老翁名William Bampton年92歲，他的女兒名Sue Vourlides年69歲，與父親同住，而兒子名Larry年66歲。

在2018年3月，William 購買「Tattslotto Golden Casket」而中了大獎，派彩金額約99萬澳幣(約516萬港元)。不到兩週的時間，William便從中撥了5萬澳幣(約26萬港元)給兒子做首期，購下一間4房的房屋。隨後，他更直接付清所有貸款餘額50.5萬澳幣(約264萬港元)。

但是，在這件幸運的事件中，William 的女兒卻沒有獲分一元，原因是他不願他的女婿Jim從中受惠。此外，William更立下遺囑表明，若果Jim一日還在世，女兒也不可分到他的任何身家。

Sue對此表達強烈的不滿，經過一番對抗後，William的態度開始軟化。在同年8月，這名父親開了一張30萬澳幣(約157萬港元)的支票給女兒。

本以為事件告一段落，但好事多磨。3年後，William轉口風聲稱是受到女兒的威脅下才贈送金錢，並且要求對方歸還這筆款項，最後更把此搬上了法庭。

據報導，法官駁回了這案件的指控，因為她認為法庭上的William「意志堅強」，並不會受到女兒的欺負，「很難想像有人能夠告訴Mr Bampton該做什麼，或者有人能控制他的思想，從而阻止他自由地行使他的意志。」但是，William已表示會對法院的裁決提出上訴。

談錢傷感情，William一家人在此事中活活地體驗這一點。他的兒子接受訪問並傷痛地表示，父親的中獎是他們一家經歷過的最糟糕事情。女兒則認為這是最悲慘的一個中彩票故事，「坦白地說，它毀了人們的生活。」

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責任編輯︰王明芳