消委會測試︱20款兒童適用益生菌比拼　1類小朋友勿亂服家長留意3大副作用

▲ 消委會測試益生菌產品。

小朋友不時出現腸胃問題，有家長會選擇讓子女服用益生菌改善，不過亂服隨時有損健康。美國食品藥物管理局（FDA）去年發表警告，指一名曾服用一種益生菌配方的早產嬰兒，患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。消委會測試40款益生菌產品，當中有20款聲稱為兒童專用或適合兒童食用，TOPick整合了各款樣本的資料，供家長參考。

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消委會在市面收集了40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，售價由$99至$788，當中11款為兒童專用，另有9款標示少於12歲的兒童皆能食用。

11款兒童專用益生菌

品牌及產品名稱 零售價 適用年齡 聲稱來源地 活性益生菌數量 健康功效聲稱 Biostime Children Probiotics with 2'-FL HMO $285 0至7歲 法國 120億 改善腸道健康 改善免疫力 正官庄 小超人益生菌 Kids Lab Probiotics for kids $230 2歲或以上 韓國 20億 改善腸道健康 康萃樂 Culturelle 兒童益生菌咀嚼片 Kids Probiotics Chewables $184 3至12歲 丹麥 50億 改善腸道健康 改善免疫力 G-NiiB G-Niib 微生態兒童免疫配 方SIM03 G-Niib Immune Kids SIM03 $429 1至5歲 意大利 10億 改善腸道健康 改善免疫力 改善敏感情況 改善濕疹 Health Bank 保多康 樂兒益生菌 Kids Probiotics $258 1歲或以上 加拿大 10億 改善腸道健康 改善免疫力 改善敏感情況 Health Proof 康寶庫兒童益生菌片劑 Junior Probiotics Proof $498 2歲或以上 美國 84億 (每2片) 改善腸道健康 改善免疫力 LIFE NUTRITION 兒童強健益生菌 Kids Probiotics $279 12個月或以上 美國 60億 改善腸道健康 改善免疫力 life-space 嬰兒益生菌粉 6個月至3 歲 Probiotic Powder for Baby $320 6個月至3歲 澳洲 75億 改善腸道健康 改善免疫力 Natural Factors BigFriends POWDER Multi-Probiotic $208 1至12歲 加拿大 30億 改善腸道健康 Nordic Naturals Probiotic Gummies with Prebiotics KIDS $208 2至4歲 美國 15億 改善腸道健康 改善免疫力 卓營方 YES Nutri 12益生菌 (香橙味) 12 Probiotics (Orange Flavor) 6個月或以上至成人 韓國 100億 改善腸道健康 改善免疫力

9款標示適合兒童食用益生菌

品牌及產品名稱 零售價 適用年齡 聲稱來源地 活性益生菌數量 健康功效聲稱 加拿大楓之寶 Adrien Gagnon 健腸益生菌 (70億) Probiotic 7 Billion $212 1歲或以上 加拿大 70億 改善腸道健康 改善免疫力 善存 Centrum 三效益生菌配方 Triple Action Probiotics $395 6歲或以上 台灣 500億 改善腸道健康 醫之選 Doctor's Choice 超強益生菌•元 (微生態強免疫配方) Super-Biotics Immunity Pro $499 3歲或以上 香港 50億 改善腸道健康 改善免疫力 改善敏感情況 草姬 Herbs 腸敏益Digestive Pro $279 4歲或以上 台灣 300億 改善腸道健康 改善免疫力 萬寧 Mannings 100億活性益生菌膠囊Probiotics 10 billion capsules $179 3歲或以上 西班牙 100億 改善腸道健康 改善免疫力 Optibac Every Day EXTRA Probiotics $499 12個月或以上 英國 200億 改善腸道健康 改善免疫力 澳至尊 Organic Nature 活腸益生菌 Super Natural Probiotics $590 5歲或以上 澳洲 250億 改善腸道健康 改善免疫力 改善敏感情況 改善女性陰道健康 Procalun 卡倫 UTOKYO17 Probiotics 東大科研17益菌元 $395 6歲或以上 日本 – 改善腸道健康 改善免疫力 改善敏感情況 改善濕疹 活得易 Reuteri 益生菌咀嚼片 Probiotics Chewable Tablet $380 1歲或以上 瑞典 1億 改善腸道健康

曾有早產嬰服用後死亡

消委會指出，剛出生的嬰兒，腸胃道的吸收功能和免疫功能還未發展成熟，應該只飲用母乳 或嬰兒奶粉，並不建議添加任何嬰兒奶粉 以外的食品（包括益生菌），而母乳成分中具有刺激腸胃道生長的腸胃道成長因子， 可以保護腸胃道順利發展。如果嬰幼兒感到任何腸胃道不適，應該盡早求醫，而非自行購買益生菌給嬰幼兒食用。

FDA去年9月曾發表警告，指一名早產嬰兒在住院期間曾服用一種益生菌配方，結果患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。FDA警告益生菌中的微生物有導致極早產或出生體重極低的嬰兒出現菌血症等致命疾病的風險，或因其他益生菌中含有的細菌或真菌引起致命疾病的風險。

嚴重可致細菌感染等副作用

消委會引述陳沛然醫生指，一般父母如果給兒童服用益生菌是為了解決非特定的「健康問題」的話，應留意益生菌的副作用，嚴重副作用可致全身受細菌或真菌感染、腸道缺血、免疫系統受過度刺激等。美國兒科學會指出，現時市面上未有受FDA監管的藥品級益生菌產品，益生菌產品的安全性和有效性數據仍然存有矛盾，特別對高度脆弱人群的潛在傷害，現階段FDA尚未批准任何益生菌產品作為嬰兒藥物或生物製品。

選擇和食用益生菌貼士

1.益生菌並非一定有益

如果消費者為了「改善健康」而服用益生菌的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌菌種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而選擇合適的益生菌。

2.出現健康問題應先求醫

如果消費者有任何健康 問題或患上疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或 服用益生菌。

3.應選擇產品上資料較為齊全、受更多國際認可的菌種

例如加拿大衞生部列出可接受的非菌株益生菌的特定健康聲明的菌種和中國內地《益生菌類保健食品申報與審評規定（試行）》中訂定的10種可用於保健食品的益生菌菌種。

4.小心儲存益生菌產品

一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱（超過30度）或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。

5.均衡飲食 多做運動 可助增強腸胃健康

要保持腸胃健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑，消費者應保持均衡飲食，攝入足夠的蔬菜和生果，多做運動。

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責任編輯：沈佩珊