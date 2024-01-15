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玩味設計｜LV推出最貴「三文治袋」惹熱議　網民：可以買嚟裝午餐炫富！

休閒消費 20:07 2024/01/15

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你會買來盛載三文治嗎？

Louis Vuitton自Pharrell Williams上任男裝創意總監後，不時帶來話題作品，日前才宣佈期間限定露天Cafe登陸香港，引起網民熱議，想不到曾在時裝騷成為焦點的Sandwich Bag「三文治袋」近日推出實體，討論度更高！這款手袋是2024春夏系列，叫價HK$26,700，網民紛紛留言指它是最貴的「午餐袋」！

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皮革三文治袋夠生活化

這款三文治袋以LV標誌性的褐色為主要色調，採用柔軟的牛皮製成，顏色與品牌著名的購物袋完全相同。包包上也印有相同的「Louis Vuitton」和「Maison Fondée En 1854」字樣，並且配備藍色的帶子，有開翻及固定袋子的作用。

雖然手袋與三文治紙袋同出一轍，但由於是以光滑的皮革製造，所以夠生活化之餘，又充滿高級質感。

網民討論度極高

不過，網民對手袋設計各執一詞，有些人認為玩味十足，而且又不是真的拿來盛載三文治，買來配搭衣服盡顯潮爆一面；但有人就覺得花HK$26,700買來的手袋竟然跟數元一個的三文治紙袋「撞款」，那為什麼不買真正的三文治紙袋？

有網民更戲言：「本來對你午餐冇興趣，見到個袋，一齊拎走，袋冇左，午餐都冇埋。」、「可以買嚟裝午餐炫富！」、「除了炫富，我想不到有什麼用途。」有人就很欣賞手袋設計：「有咗呢個好物，我會有興趣帶午餐回學校！」、「午餐馬上高級了！」花兩萬多元買的新款手袋，用來盛載三文治午餐，你又捨得嗎？

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責任編輯：Kiwi Lee

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