  • 21°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 10:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

咳嗽風險｜久咳不癒送院命危　17歲少年揭患心臟衰竭 　8小時手術搶救結果出爐

醫生診症室 10:00 2024/01/18

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

久咳不癒送院命危，17歲少年揭患心臟衰竭 ，8小時手術搶救結果出爐。

若持續出現咳嗽，可能是患有心臟衰竭的警號，隨時有致命風險。英國一名17歲少年去年聖誕節期間久咳不癒，但他一直不以為意，結果令病情惡化，求醫時被醫生診斷出患有心臟衰竭，送院後更需接受一個長達8小時的手術。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀

據英媒《鏡報》報道，17歲的Christopher Quinn去年聖誕節期間出現持續咳嗽的症狀，並在上課及打工時開始感到不適。他的病情其後逐漸惡化，於是他在去年12月12日前往北愛爾蘭Belfast醫院的急診室求醫。

經過醫生檢查，證實Christopher竟患有心臟衰竭，需立即轉移至Newcastle的心臟病專科醫院，他的親人Lucy表示：

他的心臟太虛弱了，他們擔心他活不下來。

點擊圖片放大
+2

Lucy還透露，Christopher日前接受了長達8小時的手術，不幸的是手術並沒有成功，命危的他必須接受另一次手術。所幸，Christopher的父母無時無刻都守在他身邊，但他們也必須承擔住院、往返醫院等龐大的費用支出。目前，Lucy正試圖透過籌款來幫助Christopher一家渡過難關。

如果有人願意捐款，一點錢都會有幫助，我將確保所有的錢都直接捐給Christopher一家，如果有額外的善款，我們將捐款給慈善機構。

6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 睡覺容易氣喘：正如上述所指，睡覺時容易感到胸悶、呼吸困難和氣喘，需要坐起來讓呼吸恢復暢順。
  • 日間呼吸不順暢：除了睡覺時間，日間即使沒有進行任何劇烈運動或體力勞動都會覺得有點氣喘。
  • 體力衰退：日常生活中也會感覺到體力大不如前，容易感到疲勞。
  • 下肢水腫：心臟衰竭會影響血液循環，故此水分輸送也會受影響，讓水分容易聚集在下肢、小腿位置，從而形成水腫。如果大家穿襪後發現小腿內側有明顯勒痕、久未退去，甚至用手按壓後需待一段時間才反彈回來，這意味著下肢彈性減少，出現「凹陷性水腫」。
  • 尿液改變：由於代謝變差，故尿液量可能會變少、顏色變深。
  • 體重增加：由於水分堆積，從而讓體重明顯上升。

郭志東醫生指出，心臟衰竭成因繁多，主要包括心臟瓣膜、傳導系統、肌肉、血管等位置出現問題，日久逐漸衰竭，導致無法進行原本代謝的工作；背後原因除了老化，也包括了心肌炎、抽煙、酗酒、飲食不當、三高（高血壓、高血脂及高血糖）、糖尿病等，大眾要對這些風險有自覺並提高警覺。他提醒大家，心臟衰竭情況可大可小，如果大家發現有上述6大警號，務必到醫院進行檢查。

6大情況屬危急

若觀察到以上情況，而身體又有明顯不適，出現以下6大情況的話即屬危急，需立即到急症室救治：

  • 喘不過氣
  • 感覺到快要窒息
  • 出現吁吁的喘鳴聲
  • 呼吸節奏變快
  • 呼吸明顯感到吃力，甚至原本沒有腹式呼吸習慣，卻開始腹部呼吸
  • 嘴唇發紫

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【心臟衰竭】30歲男咳嗽2周不癒　每天坐著才能入睡檢查竟揭心臟衰竭
11:18 2023/07/28
【心臟衰竭】30歲男咳嗽2周不癒　每天坐著才能入睡檢查竟揭心臟衰竭
【心臟衰竭】30歲女子雙腿莫名水腫　檢查發現為肺動脈高壓
15:45 2023/05/04
【心臟衰竭】30歲女子雙腿莫名水腫　檢查發現為肺動脈高壓
【心臟衰竭】歌手黃大煒曬太陽險送命　呼吸困難雙腳腫如木頭心臟衰竭
14:44 2022/10/25
【心臟衰竭】歌手黃大煒曬太陽險送命　呼吸困難雙腳腫如木頭心臟衰竭

你可能感興趣

【心臟衰竭】30歲男咳嗽2周不癒　每天坐著才能入睡檢查竟揭心臟衰竭
11:18 2023/07/28
【心臟衰竭】30歲男咳嗽2周不癒　每天坐著才能入睡檢查竟揭心臟衰竭
【心臟衰竭】30歲女子雙腿莫名水腫　檢查發現為肺動脈高壓
15:45 2023/05/04
【心臟衰竭】30歲女子雙腿莫名水腫　檢查發現為肺動脈高壓
【心臟衰竭】歌手黃大煒曬太陽險送命　呼吸困難雙腳腫如木頭心臟衰竭
14:44 2022/10/25
【心臟衰竭】歌手黃大煒曬太陽險送命　呼吸困難雙腳腫如木頭心臟衰竭
健康問題 手術 高血壓 醫生 英國 咳嗽 心臟病

最高瀏覽

猝死危機｜46歲麻醉科醫生猝亡　同事爆料疑染一病毒：可能與感冒有關
猝死危機｜46歲麻醉科醫生猝亡　同事爆料疑染一病毒：可能與感冒有關
美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
美魔女丨陳煒被發現暈倒街頭　引大批途人圍觀勁擔心
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文
網絡熱話︱受鄰居日夜喝罵小孩聲滋擾　日出康城住戶不忍幼童嚎哭發警世文