萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善跪謝父母養育之恩　曾停工湊女不選名校：品行最重要

▲ 林子善奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男配角，在台上跪謝父母。

41歲林子善奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男配角，在台上跪下淚謝父母帶他來這個世界，令人感動。林子善憑《隱形戰隊》的演出大獲好評，其實4年前初為人父的他，為了有更多時間陪伴女兒成長，推掉所有工作全力湊女，認為收入減少都值得。如今女兒成為他的工作推動力，協助他演藝事業更上一層樓！

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林子善與太太董佩欣於2017年結婚，2019年底誕下女兒林以晴（Jasmine），一家三口樂也融融，平日子善在社交平台也樂於分享家庭生活。子善曾接受TOPick訪問明言，家庭和湊女放首位，寧捨棄一些工作機會，以見證女兒的成長，並培育她成為一位願意助人及有同理心的女孩，因他認為品格比學識更重要，可以受惠一生。

▲ 林子善奪《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男配角。（陳慧安攝）

林子善女兒一出世有黃疸

由於女兒一出世便出現黃疸，當時他和太太都很擔心及無助，更體會到人生脆弱，原來父母能讓孩子健康成長也絕非易事，所以在女兒出世頭3個月，他推掉所有工作全力湊女。

子善每天跟女兒一起，不時被女兒的窩心事感動到流淚。「在女兒4、5個月大，有晚我攬住她準備一起瞓，她不斷用手仔摸住我心口不停說話，像同我講上一世的事，當刻我好感動及不斷流眼淚。」另一次子善拍完戲回家，女兒一見到他就好開心。第二日早上他一早出去開工，女兒起床後發覺不見爸爸，便在屋企四圍找他。當時他透過閉路電視見到這個畫面，感覺很窩心。

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家校維持緊密關係最重要

後來撞正疫情影響女兒學習，兩夫妻惟有在家教學，間中讓女兒上Playgroup學習。現時女兒已升讀幼稚園，子善為她選讀一間就近屋企的本地幼稚園，步行8分鐘便到。子善解釋沒有為女兒選名校，因他認為家長跟學校維持緊密關係才最重要。

我覺得好學校都有機會出壞學生，壞學校都可以教出好學生，其實讀甚麼學校並不是重點，只要家長跟老師及校長好好溝通，了解孩子在學校的情況才重要。

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林子善：我對人好人會對我好

子善認為教導子女的責任不應全部轉嫁學校，家校應要相輔相成，因老師要照顧和教導一班2、30個學生壓力大，所以家長和老師要分工，老師負責小朋友知識，品格及行為應由家長管教。知識固然重要，但子善最著重培育出女兒好品行。

因一個人的處事態度、待人接物、禮貌、同理心及對長輩的態度，都足以影響一生人的發展。我父母自小便着重培育我的品格，所以我雖然讀書不太好，搵錢不多，但多年來我身邊都有很多像菩薩般心腸的好人幫助我，所以我十分認同：『我對人好、人會對我好』，這是不變的定律。

子善形容女兒的性格像他，會很易被人傷害及利用，但這也是寶貴的學習機會，父母應放手讓孩子面對困難和挫敗，經一事長一事，這才會真正成長。他不期望女兒要成為一個偉人，只要不連累社會、不傷害別人，做一個善良的人就夠。

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責任編輯：林綺玲