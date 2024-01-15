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【消委會】花灑式儲水電熱爐供水表現較佳 雙膽設計備用耗電量較高

社會 11:44 2024/01/15

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消委會測試儲水式電熱水爐的效能及安全表現。（陳靜儀攝）

消費者委員會與機電工程署測試12款儲水式電熱水爐的效能表現及安全度，包括單、雙膽的花灑式及無排氣管式樣本，發現各樣本間的加熱速度以每公升容量計算差異不大。若模擬消費者的淋浴習慣，量度樣本不論在可供應 40°C 的熱水量，以及以可持續供應熱水的時間（40°C 至 45°C）兩種情況，發現花灑式樣本整體表現較佳。安全測試方面，整體表現滿意，惟「真富」及「威寶牌」2款花灑式樣本未能通過非正常操作測試。

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效能方面，按最新版本國際安全標準IEC測試，發現 「柏林牌」、「威寶牌」、「德國德信」3 款單膽樣本能源效益不達標，而雙膽樣本量得的備用耗電量較單膽樣本的高。鑑於現時市面已推出不少雙膽電熱水爐，消委會建議機電署盡快將其納入強制性能源效益標籤計劃內，讓消費者知所選擇。

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消委會測試的12款儲水式電熱水爐，包括6款花灑式及6款無排氣管式樣本，當中7款屬單膽款式，5款為雙膽，售價介乎$1,280至$6,980（不含安裝費），2款評分最高的樣本售價同為3,000多元，反映產品質素與價格未必有必然關係。

測試量度各樣本輸出熱水的溫度達到溫升約 50°C 所需之時間，以每公升容量來比較，花灑式樣本加熱時間由 1.12 分鐘至 1.28 分鐘不等，無排氣管式則由 1.07 分鐘至 1.37 分鐘，整體表現相近。是次測試樣本的額定容量由 14 升至 35 升，樣本的實際總加熱時間由約 17 至 42 分鐘，以相同設計而言，容量愈大，所需加熱時間自然愈長。

測試亦模擬在冬天淋浴時，各樣本在水流量為每分鐘 5 公升的情況下，可持續供應 40°C 至 45°C 熱水的時間。花灑式樣本整體表現較佳，每公升容量可持續供應熱水時間由 0.41 分鐘至 0.54 分鐘，當中 3 款達 0.5 分鐘或以上，無排氣管式樣本則由 0.3 分鐘至 0.4 分鐘。然而，即使容量高達 35 公升、可持續供應熱水時間最長的樣本，實際供應熱水的時間亦少於 15 分鐘，而容量較小的樣本供應熱水時間更短至 6.6 分鐘，消費者如要增加供應熱水的時間，可考慮配用水流量較少而合規格的花灑頭

此外，測試熱水爐將冷水加熱至最高水溫後，全程保持電源開啟，量度可供應 40°C 熱水的最高水量，結果發現無排氣管式每公升容量平均可供 1.52 升至 2.09 升，花灑式樣本表現也較佳，可供 1.98 升至 2.47 升熱水量。

雙膽樣本備用耗電量高   每年電費料達$229

消委會亦測試了樣本的備用耗電量。結果發現單膽樣本每 24 小時量得的備用耗電量由 0.35 千瓦小時至 0.85 千瓦小時，雙膽樣本則由 0.95 千瓦小時至 1.8 千瓦小時，雙膽樣本的備用耗電量較單膽為高。假設電熱水爐每天處於備用狀態約 5 小時（1 年為 1,800小時），以每度電$1.7 計算，花灑式的單膽樣本每年估算電費為$44至$103，而雙膽樣本分別達$157 及$161；無排氣管式的單膽樣本的每年電費估算為$87至$108，雙膽樣本則為$120 至高達$229。

7 款單膽樣本中，「柏林牌」、「威寶牌」、「德國德信」3 款樣本量得的備用耗電量與呈交予機電署之額定數值的差異，超出了強制性能源效益標籤計劃容許的公差範圍（+5%）。而能源效益級別方面，「柏林牌」、「德國德信」樣本計算出的能源效益級別分別為 4 級及 2 級，較其能源標籤所標示的低 1 級（標示分別為 3級及 1 級），相關結果已轉交機電署跟進。

另外，機電署就各樣本進行安全測試，項目包括非正常操作、防觸電保護及標示說明等，發現「真富」及「威寶牌」2 款花灑式樣本未能通過非正常操作測試。測試模擬電熱水爐的溫度調節器失靈，而內膽分別處於沒有注水及注入水量稍高於發熱線的情況下，以 1.15 倍或以上的額定輸入功率操作樣本，結果 2 款樣本的發熱線均出現輕微損壞，未能符合標準要求，然而在正常操作下應不會構成危險。

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記者：陳麗娜

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