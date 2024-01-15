  • 24°C
香港時間 : 2024115日 (週一) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心

娛樂 12:39 2024/01/15

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

佘詩曼憑《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮2023》成三料視后。

佘詩曼再創歷史！阿佘在昨晚（1月15日）《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《新聞女王》一口氣奪三個視后獎，成為三料視后，也由此成為《萬千星輝頒獎典禮》首位三度封后的女藝人。

同時，就算不計今屆，阿佘過往也在《萬千星輝頒獎典禮》獲過11個獎項，已是在該頒獎禮「獎后」，此歷史紀錄亦相信難有人短時間內可打破。

但一切成就卻得來不易，阿佘在頒獎後接受傳媒訪問坦言：「我也未曾一晚拿那麼多獎」更不禁笑說：「好似在發夢。」但其實這夢，是由千錘百鍊，不斷蛻變而成。

萬千星輝頒獎典禮2023丨完整得獎名單　陳豪奪視帝佘詩曼封三料視后

佘詩曼與陳豪分別在《萬千星輝頒獎典禮2023》封視后視帝。（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨《新聞女王》團隊感情好

受訪時直言心情仍未平伏的阿佘說：「好多謝大家今晚（1月14日）給我一個如此美好的回憶，一定不會忘記今晚所發生的事。」

她獲獎未敢自滿，不忘感謝《新聞女王》幕後團隊，說：「真心多謝編劇寫出如此出色的劇本，我們才可拍出那麼好的戲，令大家鍾意。演員可以遇到好角色、好劇本不是那麼容易，一生人不知能遇幾多次，（自己）希望每次都可把握到機會，呈現到最好的給觀眾睇。」

感觸良多，畢竟這位在內地已紅爆的新出爐三料視后，「娘家」就是TVB，阿佘說：「可能很久未參加過這頒獎禮，而在坐都是熟人，勾起了以前好多回憶。而今次又不同過往，一圍圍坐，大家可以close好多、casual好多，大家可以聊天，氣氛好好。」

所以當被問回否多回TVB拍劇，甚至願意接演《新聞女王》續集，她回答：「只要有有好劇本，我也會拍。」當再追問會否加片酬，阿佘說‧：「其實拍攝過程最緊要，比如《新聞女王》大家拍得好愉快，這已經賺晒，只是這入友誼已經抵晒。」

《新聞女王》團隊上台領「最佳劇集」獎（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨

佘詩曼，重情！在頒獎禮上，她很開心可以見到張智霖、林峯、楊茜堯這些舊拍檔，事實當高海寧憑《新聞女王》獲最佳女配角時，台下的佘詩曼已不禁眼濕濕，說：「 因為我們拍攝此劇時得好開心，就算拍完過了幾個月，我們也常出來聚會，感情好好，所以由高Ling獲獎，我已忍不住喊，很為她開心。」因為她比很多人都清楚，「台上一分鐘、台下十年功」的真意。

阿佘易哭，但從不軟弱。她並不是甫出道便光芒萬丈演員，甚至在人生中不是個順風順水的「女王」。阿佘5歲喪父，佘媽媽母兼父職，把阿佘和哥哥、弟弟養大。

點擊圖片放大
+3
+2
  • 三料視后佘詩曼。（陳慧安 攝） 三料視后佘詩曼。（陳慧安 攝）

    • 到1997年參加香港小姐，阿佘做不成「女王」只獲季軍，同屆冠軍是日後成為少奶奶的翁嘉穗。

    沒有入豪門但入「虎度門」，阿佘入行拍劇成為演員，但人所共知，她演處女作《雪山飛狐》時被人取笑雞仔聲。也許由童年已是逆水而行，嘲諷不但沒有令阿佘選擇放棄，反而思考如何可以改進，結果由《十月初五的月光》起演技大躍進，阿佘到千禧年成公認TVB有演技當家花旦。

    最新影片推介：趙希洛專訪

    TOPick柴犬追星
    離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

    萬千星輝2023丨一度懷疑自己

    已穩坐TVB一姐「女王座」的阿佘，在2014年《使徒行者》後卻選擇「起身」離開TVB外闖。但一如阿佘過往，從來都不是順風順水，外闖後曾遇過要「等工開」的日子。

    她曾接受TOPick專訪曾直言，這段「坐冷板凳」時光一度，令她懷疑自己的價值：「當時會胡思亂想，覺得沒有人再喜歡我做戲，甚至想到自己是否要在這個娛樂圈消失？」

    阿佘成為《萬千星輝頒獎典禮2023》大贏家。

    萬千星輝2023丨最緊要佘媽咪開心

    不過又是不輕易放棄的堅強性格，至2018年遇上《延禧攻略》，令阿佘人氣再飆升。衣錦還鄉回TVB拍《新聞女王》，在香港及內地都收視爆。阿佘，為娘家贏回不少面子，她也為自己在《萬千星輝頒獎典禮》創造歷史。

    不過，任何榮譽，在阿佘心目心應該也不及佘媽媽重要！她在頒獎典禮受訪，說：「我拿了兩個獎後，她（媽媽）facetime打給我。她好開心恭喜我，問我：『你是不是好開心？』其實，媽咪開心，我最開心。」

    「女王」最真正身份，是個自強不息的孝順女。

    記者：陳曉柔

    相關文章

    萬千星輝2023丨佘詩曼封三料視后成大贏家　阿佘5歲喪父自小孝順賺錢養家
    23:16 2024/01/14
    萬千星輝2023丨佘詩曼封三料視后成大贏家　阿佘5歲喪父自小孝順賺錢養家
    萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持　割除聲帶瘜肉後星途轉變
    23:06 2024/01/14
    萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持　割除聲帶瘜肉後星途轉變
    萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最佳男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
    20:35 2024/01/14
    萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最佳男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
    萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎
    20:21 2024/01/14
    萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧奪最佳女配角　高Ling入行15年首度奪獎
    萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　
    21:32 2024/01/14
    萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇奪飛躍進步女藝人　操出「最強Body」成TVB新一代打女　

    你可能感興趣

    萬千星輝2023丨佘詩曼封三料視后成大贏家　阿佘5歲喪父自小孝順賺錢養家
    23:16 2024/01/14
    萬千星輝2023丨佘詩曼封三料視后成大贏家　阿佘5歲喪父自小孝順賺錢養家
    萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持　割除聲帶瘜肉後星途轉變
    23:06 2024/01/14
    萬千星輝頒獎典禮2023丨陳豪再奪視帝多謝太太支持　割除聲帶瘜肉後星途轉變
    萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最佳男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
    20:35 2024/01/14
    萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最佳男配角　爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華
    萬千星輝頒獎典禮 佘詩曼 演員 娛樂人物職業

    最高瀏覽

    爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
    爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
    育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
    育兒心得｜3句話父母絕不能說 學霸媽媽教出3名高材生子女秘訣
    亂倫爭議｜拍拖半年揭為表兄妹　情侶照結婚兼計劃生B　21歲女捱轟澄清「血緣關係」
    亂倫爭議｜拍拖半年揭為表兄妹　情侶照結婚兼計劃生B　21歲女捱轟澄清「血緣關係」