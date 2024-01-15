萬千星輝頒獎典禮2023丨由逆境蛻變而成的女王佘詩曼　三料視后阿佘：媽咪開心我就開心

▲ 佘詩曼憑《新聞女王》在《萬千星輝頒獎典禮2023》成三料視后。

佘詩曼再創歷史！阿佘在昨晚（1月15日）《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《新聞女王》一口氣奪三個視后獎，成為三料視后，也由此成為《萬千星輝頒獎典禮》首位三度封后的女藝人。

同時，就算不計今屆，阿佘過往也在《萬千星輝頒獎典禮》獲過11個獎項，已是在該頒獎禮「獎后」，此歷史紀錄亦相信難有人短時間內可打破。

但一切成就卻得來不易，阿佘在頒獎後接受傳媒訪問坦言：「我也未曾一晚拿那麼多獎」更不禁笑說：「好似在發夢。」但其實這夢，是由千錘百鍊，不斷蛻變而成。

萬千星輝頒獎典禮2023丨完整得獎名單 陳豪奪視帝佘詩曼封三料視后

▲ 佘詩曼與陳豪分別在《萬千星輝頒獎典禮2023》封視后視帝。（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨《新聞女王》團隊感情好

受訪時直言心情仍未平伏的阿佘說：「好多謝大家今晚（1月14日）給我一個如此美好的回憶，一定不會忘記今晚所發生的事。」

她獲獎未敢自滿，不忘感謝《新聞女王》幕後團隊，說：「真心多謝編劇寫出如此出色的劇本，我們才可拍出那麼好的戲，令大家鍾意。演員可以遇到好角色、好劇本不是那麼容易，一生人不知能遇幾多次，（自己）希望每次都可把握到機會，呈現到最好的給觀眾睇。」

感觸良多，畢竟這位在內地已紅爆的新出爐三料視后，「娘家」就是TVB，阿佘說：「可能很久未參加過這頒獎禮，而在坐都是熟人，勾起了以前好多回憶。而今次又不同過往，一圍圍坐，大家可以close好多、casual好多，大家可以聊天，氣氛好好。」

所以當被問回否多回TVB拍劇，甚至願意接演《新聞女王》續集，她回答：「只要有有好劇本，我也會拍。」當再追問會否加片酬，阿佘說‧：「其實拍攝過程最緊要，比如《新聞女王》大家拍得好愉快，這已經賺晒，只是這入友誼已經抵晒。」

▲ 《新聞女王》團隊上台領「最佳劇集」獎（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨

佘詩曼，重情！在頒獎禮上，她很開心可以見到張智霖、林峯、楊茜堯這些舊拍檔，事實當高海寧憑《新聞女王》獲最佳女配角時，台下的佘詩曼已不禁眼濕濕，說：「 因為我們拍攝此劇時得好開心，就算拍完過了幾個月，我們也常出來聚會，感情好好，所以由高Ling獲獎，我已忍不住喊，很為她開心。」因為她比很多人都清楚，「台上一分鐘、台下十年功」的真意。

阿佘易哭，但從不軟弱。她並不是甫出道便光芒萬丈演員，甚至在人生中不是個順風順水的「女王」。阿佘5歲喪父，佘媽媽母兼父職，把阿佘和哥哥、弟弟養大。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 三料視后佘詩曼。（陳慧安 攝） ▲ 三料視后佘詩曼。（陳慧安 攝）

到1997年參加香港小姐，阿佘做不成「女王」只獲季軍，同屆冠軍是日後成為少奶奶的翁嘉穗。

沒有入豪門但入「虎度門」，阿佘入行拍劇成為演員，但人所共知，她演處女作《雪山飛狐》時被人取笑雞仔聲。也許由童年已是逆水而行，嘲諷不但沒有令阿佘選擇放棄，反而思考如何可以改進，結果由《十月初五的月光》起演技大躍進，阿佘到千禧年成公認TVB有演技當家花旦。

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萬千星輝2023丨一度懷疑自己

已穩坐TVB一姐「女王座」的阿佘，在2014年《使徒行者》後卻選擇「起身」離開TVB外闖。但一如阿佘過往，從來都不是順風順水，外闖後曾遇過要「等工開」的日子。

她曾接受TOPick專訪曾直言，這段「坐冷板凳」時光一度，令她懷疑自己的價值：「當時會胡思亂想，覺得沒有人再喜歡我做戲，甚至想到自己是否要在這個娛樂圈消失？」

▲ 阿佘成為《萬千星輝頒獎典禮2023》大贏家。

萬千星輝2023丨最緊要佘媽咪開心

不過又是不輕易放棄的堅強性格，至2018年遇上《延禧攻略》，令阿佘人氣再飆升。衣錦還鄉回TVB拍《新聞女王》，在香港及內地都收視爆。阿佘，為娘家贏回不少面子，她也為自己在《萬千星輝頒獎典禮》創造歷史。

不過，任何榮譽，在阿佘心目心應該也不及佘媽媽重要！她在頒獎典禮受訪，說：「我拿了兩個獎後，她（媽媽）facetime打給我。她好開心恭喜我，問我：『你是不是好開心？』其實，媽咪開心，我最開心。」

「女王」最真正身份，是個自強不息的孝順女。

記者：陳曉柔