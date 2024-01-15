校長專欄丨達標從來都不易　陸慶濤校長：三步曲助實現目標

▲ 陸慶濤小學校長黃志揚認為，達成目標從來都不易，建議三步驟「一計劃、二執行、三堅持」，目標才有機會成功。(有關機構提供)

一年之計在於始，2024年剛到了，「老土」但是都要說說，大家今年訂下了想達到的目標未？會否是：勤奮學習、考好成績、升職加薪、減肥成功、身體健康等等？無論是宏大的理想，或是個人想得到的成就，我都祝你們目標可達！

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但是，能達標從來都不易，提醒大家需要有以下的必然步驟，目標才有機會成功，就是一計劃、二執行、三堅持。我於剛過去的9月份在本校履新，並隨即訂下了多個目標，其中一個與教育局剛新增的價值觀不約而同，就是「團結學校，上下一心」：我愛鼓勵學生多與同伴及師長打招呼及微笑，學生的活動與比賽我盡力出席，當學生見到我時都很雀躍，亦願意與我談笑，我們成功地建立了友誼！縱使需要很多時間及精力，但都值得的；同時，學校及學生的最新動態及消息，我都盡快在校網及群組發放予家長，讓家長掌握校務及師生點滴，提高參與感，家長都很歡欣；教師及員工的想法及需要，我盡心聆聽跟進，且不分彼此，並肩同行，同心同德。

還有很多其他計劃，總括而言都需要身體力行，我樂意執行，並會堅持，因為「團結」各持份者實在重要，我期望不久將來，學校有更好的新景象！

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