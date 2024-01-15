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【立法會】行管會委任衛碧瑤接任立法會秘書長　8月1日正式上任

政治 12:03 2024/01/15

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行管會委任衛碧瑤接任立法會秘書長。（趙居逸攝）

立法會行管會早上開會，主席梁君彥會後宣布，立法會副秘書長衛碧瑤將由7月1日起，候任立法會秘書長，8月1日正式上任，接替即將退休的現任秘書長陳維安。

梁君彥見記者時表示，自己和行管會，都認為衛碧瑤是繼任秘書長最適合的人選。梁指，衛碧瑤作為現任副秘書長，負責督導9個部門的工作。在秘書處服務多年，由低做起，無論在秘書處哪個崗位都表現卓越，期間亦都不斷自我增值。除了對議會事務及相關議事程序非常熟悉外，亦涉獵參與秘書處多個不同領域的工作，累積了豐富及廣泛的經驗。梁君彥形容衛碧瑤獲委任是一個很勵志的故事，「證明只要你有心有力，有正向思維，秘書處是給大家機會發揮的地方。」

行管會主席梁君彥。（趙居逸攝）

梁君彥又說，明白社會對議會有更高要求及期望，行管會深信衛碧瑤能夠繼續以最高的專業水平，帶領秘書處服務立法會，應付新時代議會需要。

陳維安會在8月1日開始退休前的休假。梁君彥感謝他多年來，一直盡心竭力，以專業精神領導秘書處。梁君彥說，陳維安除了領導議會運作暢順之外，任內亦面對前所未有的機遇和挑戰，包括一度要面對劍拔弩張的行政立法關係，以及處理新冠疫情等，陳維安亦一直致力推動善用資訊科技，大大提升運作效率。

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記者：趙居逸

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