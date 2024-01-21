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廚神姐姐丨人夫自製71款菜式家庭餐牌　廚神姐姐全識煮網民羨慕：以為係茶記menu

家事百科 15:30 2024/01/21

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不少工人姐姐的廚藝都令僱主擔憂，能夠煮出幾碟啱口味的餸菜，已經難得。近日，有幸福人夫在社交平台上分享自己為工人姐姐自製了家庭式的餐牌，每日根據菜單上的71款菜式，向入職12年的印傭下單。菜單上的菜式有如茶餐廳般豐富，引來不少網民嘩然，羨慕事主有一個「廚神姐姐」。

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自製71款菜式餐牌 每日order晚餐

該名事主在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」上載了一張有71款菜式的家庭餐牌，表示家中的工人姐姐每日都會詢問「阿Sir今晚食甚麼」，擔心餸菜不合事主胃口而拒食，因此每日都會問要吃甚麼。有時事主亦對晚餐沒有想法，故此自製了一份菜單，每日向工人姐姐下單想吃的菜式。事主其後亦分享了菜單的印尼文版本。

今日有時間整咗個Menu（菜單），初稿，要再修改加其他食品，這是我們常煮的食物之一！每朝落Order。

事主根據餐牌菜式，每日向工人姐姐點餐。（圖片來自Facebook群組：聘請工人姐姐關注組）

網民大讚廚神姐姐 形容餐牌如茶餐廳

帖文一出，引來不少網民羨慕的目光，除了大讚姐姐識煮外，更形容餐單款式有如茶餐廳，表示「以為係茶記menu」、「款式多到好似食茶餐廳」、「識煮咁多好好，我姐姐唔夠十款」、「如果姐姐識煮哂，可以考慮去餐廳做廚師，姐姐好勁」。

有網民分享自己亦有一張家庭式餐單，表示「其實我都有一張，不過就冇印出嚟。係呀，真係日日問我食甚麼，因為怕買完唔啱我們食。叫佢發辦就真係日日豉油雞翼，番茄蛋 ，菜。每日如是」。另外也有網民亮出自己的設計的家庭式早餐牌，表示「我比姐姐的早餐Menu，最主要方便小朋友睇，之後落order比姐姐整」。

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責任編輯：王明芳
 

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