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最佳男主持︱喇沙仔周奕瑋自嘲「三冇主持」　努力捱足18年用經歷勸勉學生：相信自己

升學教育 13:49 2024/01/15

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周奕瑋想跟年輕人說，默默做好一件事及不要限制自己的想像。

【周奕瑋/喇沙書院/最佳主持人/台慶頒獎禮】畢業於名校喇沙書院的周奕瑋（Jarvis）昨日（14日）在《萬千星輝頒獎典禮2023》首度奪得最佳男主持獎項，他在領獎時的得獎感言相當感人，透露當年於康城影展採訪時，穿上「踢死兔」的他曾被嘲笑似企鵝，又坦言自己是「三冇主持」，冇身形、冇外形、冇台型。他接受TOPick訪問，在TVB捱足18年的他以自身的經歷勸勉學生及年輕人，「每個人都有弱項跟缺點，輸分的部份有些是無可能追到，那就在自己叻的地方繼續鑽研、千錘百煉之後一定會變得更加Powerful。努力令自己有一樣令人眼前一亮的東西，先可以令大家將焦點放在你弱點以外的地方。」

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現在很多學生都找不到自我價值，繼而自我放棄或走上絕路，周奕瑋以自己在TVB捱足18年的經驗表示，讓他捱下去信念就是我相信自己努力一定做到。當你自己能力入面，做到最好之後，就唯有等有一日，然後俾第一個機會我，我就去做好我第一個機會，再一次一次咁做好佢，令人慢慢忽視我嘅弱點。

他說:「我想跟學生及年輕人講的說話，每個人都有弱項及缺點，輸分的部份是無可能追到，在自己的強項中繼續鑽研、千錘百煉之後一定會變得更加Powerful。努力令自己有一樣令人眼前一亮的東西，才可以令大家將焦點放在你弱點以外的地方。」

周奕瑋入行的第一日，是做娛樂新聞台。

「默默地做好一件事」

Jarvis於喇沙書院畢業後，入讀香港理工大學主修語言及傳意學，畢業後進入TVB做主持工作，每日面對大量要記入腦的資料，加上去年台慶頒獎禮時展現出「超強記憶力」，他早前表示TOPick受訪時曾表示自己是靠聯想記憶法及睡前5分鐘溫習法，在短時間令大量資料入腦。他向記者補充表示，訓練記憶力從來沒有捷徑，更自言自己不是特別叻，

我只係默默地用了好多時間去做好一件事，而呢一件事就是主持。另一樣好重要的事，我會覺得我每一句講出來的說話，都不是一疊紙上面的一堆堆字，而是一個個有血有肉的訊息，我就是將這些故事帶給觀眾的那個人。當你知道自己跟觀眾聊天時，是故事不是文字的時候，就不會存在背稿這一件事。

問到捱了18年終於出頭，在中途有沒有想過氣餒轉行，覺得自己花了18年青春值不值得？Jarvis坦言自己性格簡單，這18年來非常幸福，

我一入行的第一日，是做娛樂新聞台的幕後記者、之後再有機會做外景主持，再成為主播，再拍攝其他節目，到旅遊節目再到自己的個人節目。正如我話自己冇外型、冇身形，冇台型，所以我覺得上述每一件在我入行路上出現在我身上新的事物，對我來講都是禮物。 再者，其實我是一個簡單的人，每日做到有滿足感的工作、有繼續探索跟成長的機會，我已經覺得足夠，因為我已經擁有了好多，更是超額獲得。

不要限制自己的想像

入行18年，首奪最佳男主持的Jarvis續說:「我覺得這18年不能用值不值得去思考，因為我不是用18年去換一件事，而是過去這18年遇上好多事，這些都是我人生中重要的小成就。昨晚能夠攞到人生好重要的獎，都是多得之前這些小成就。其實似在昨日於台上講，用了18年時間，終於大個仔、攞到呢一張成人身份證喇！如果你問我用18年時間長大成人值唔值得？我會答，擁有成長的過程，才是最值得。最重要是唔好俾人哋對你嘅想像，限制你自己對自己嘅想像。」

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記者:陳麗薇

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