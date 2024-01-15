沉迷手機︱日花3小時玩3手機3年後大腦停止發育 日調查：中三生腦力停留小六階段

▲ 日本大學調查發現，每天花3個小時以上在電腦上的孩子，即使努力學習、睡眠充足，成績也會低於平均水平。

有調查指香港小學生平均日花4小時用電子產品，假日更為6小時。小學生擁有自己的智能電話愈來愈普遍，兒童依賴電子產品衍生不少家庭紛爭和健康問題。日本大學過去對仙台市7萬名中小學生針對手機使用時間與腦部發育相關的調查，發現每天花3個小時以上在電腦上的孩子，即使努力學習、睡眠充足，成績也會低於平均水平。

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日本腦科專家川島隆太於日本媒體PRESIDENT Online發表一項調查。自2010年起，東北大學老化研究所與仙台市政府合作，每年都會對該市約7萬名中小學生進行大規模調查（「學習動機」科學研究計畫）收集學習和生活習慣的數據，發現學生使用手機時間越長，學習成績越差的事實。

長時間用手機阻止大腦發育

調查發現每天長時間使用手機的學生，三年後其大腦的「大腦灰白質」出現了幾乎停止成長的情況，「灰質」負責肌肉控制和感官知覺，也負責心智的運算和控制記憶；「白質」主要連接大腦不同區域的管線，同時也掌握著心智和社交能力。

長時間使用手機導致停止發育的情況，相當於一個中三學生，若是每天使用手機超過1小時以上，其腦力就停留在了小學6年級階段，可見沉迷手機對學生的影響巨大。反觀沒有使用手機的學生，大腦灰白質明顯較多和有增長情況。

長時間用手機阻止大腦發育

調查發現每天長時間使用手機的學生，三年後其大腦的「大腦灰白質」出現了幾乎停止成長的情況，「灰質」負責肌肉控制和感官知覺，也負責心智的運算和控制記憶；「白質」主要連接大腦不同區域的管線，同時也掌握著心智和社交能力。

長時間使用手機導致停止發育的情況，相當於一個中三學生，若是每天使用手機超過1小時以上，其腦力就停留在了小學6年級階段，可見沉迷手機對學生的影響巨大。反觀沒有使用手機的學生，大腦灰白質明顯較多和有增長情況。

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用手機多於1小時學業能力轉差

圖表（1）顯示了手機使用時間與學業能力之間的關係。父母一開始就不給孩子購買智慧型手機，他們更有可能取得高於平均的成績。沒有手機的孩子，偏差分數為51.3，高於標準學業能力（50分）。使用手機時間少於1小時的孩子，具有較高學業能力的原因，孩子擁有高的自我管理能力使用時間限制在1小時內，或者使用電子產品在學習用途。

比較圖表（4）使用手機「1至2小時」和圖表（5）「2至3小時」的學生表現，發現使用手機等電子產品的時間越長，代表高於平均水平的學業能力（灰色條）就越少。此外，調查結果顯示，圖表（6）使用手機「3個多小時」中，代表學業能力的數據為零，反映每天使用手機超過３個小時的孩子，無論學習多麼努力，睡眠多少，成績都會低於平均水平。

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責任編輯：王明芳