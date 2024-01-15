財務自由 | 月入2.2萬打工仔儲夠80萬 揚言實現財務自由日後花光人工歎世界

究竟要幾多錢才可以退休及財務自由？這個問題是近年香港人最關心的，近日有一名月薪2萬多的港男，在網上霸氣宣布自己擁80萬積蓄並實現財務自由，揚言由下月開始歎世界。

樓主1月初在「香港討論區」以「我決定，下個月開始唔再儲錢，享受全部薪金」為題發文，揚言日後要花盡人工 。他自爆月薪2.27萬，並表示︰

我已經儲左80+粒(80多萬)，一路儲冇享受，下個月開始，存款全做定期，人工就花光。

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要吃得好及買波鞋玩具

他更已計劃好如何享受生活，除了扣除強積金，每月給家用4,500，剩下的1.67萬就自己使，他強調要食得好兼買心愛的波鞋及玩具︰「食千両鰻魚飯，80蚊以上貴意粉，outback牛排，鼎泰豐小籠包，放工日日飲台式飲品, pacific latte，買nike jordan hoka新波鞋，買玩具 LEGO。」更指「我要過返啲好日子.....」

▲ 網民大多勸樓主繼續儲錢作為退休之用。

樓主沒透露歲數，他向網民查問花盡薪金的決定「好唔好？」，有部份網民都支持他大花費，因為辛苦賺錢，用在自己身上是最值得的，有負債的月光族更羡慕稱︰「你就好......我成份糧還債，嚟緊要還足8個月」.

但多數人都勸他繼續儲錢，令將來退休更鬆動︰「儲錢最安全，保護自己捱貴物價，有錢鬆動無咁辛苦做人」、「師兄忍咗幾耐, 其實扣埋有17000蚊, 如果無咩特別再要供樓供車之類，唔會完全無得食同玩，除非你要餐餐食好嘢，80+都唔係有幾多息，仲要撞正而家高息先好似多D，繼續儲啦, 多多少少都好。」更有人認為僅得80萬，一般人難以財務自由，更提醒他︰「有樓住咪可放任，如果冇樓你有200萬都係首期咋」。

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責任編輯：王明芳