消委會·益生菌｜2款益生菌含糞腸球菌　安全性待確認不建議服用　產品標榜改善濕疹等無根據

不少腸胃不適及濕疹患者都會購買益生菌作調理，消費者委員會（消委會）會檢視40款益生菌產品，結果發現有6成產品未有有清楚標示其菌屬、菌種、菌株或數量；另有2款產品款標示含有不建議作為益生菌供人類使用的糞腸球菌，容易被污染或有變成致病菌等風險，部分功效聲稱或未有足夠科學實證，亂食恐未能達致預期效果，甚至延誤病情。

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僅4成樣本按指引列出菌株 25款益生菌標示不齊

消委會於坊間收集了40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，當中有6款標示為女士專用、11款為兒童專用、另有23款普通益生菌樣本，其中 9 款標示少於12歲的兒童皆能食用，有11款則沒有標示適用年齡。樣本的售價由$99至$788，若以每日食用分量計算，則由$5.3至$52.6不等，價格相差近9倍。

根據國際益生菌協會制定的自願性行業標籤指南，相關產品應該要清楚標示其益生菌的菌屬、菌種和菌株，其數量則要以菌落形成單位（CFU）表示，惟今次評測產品中只有15款產品於包裝上清楚標示所有益生菌菌株；另外20款產品只列出了菌種、1款只標示菌株編號、3款只標示菌屬，有1款更款完全沒有標示相關益生菌的資料，只在成分表中以「本地大學研發綜合益生菌」取代。而當中33款標示有多種菌種／菌株的樣本中，只有7款明確標示菌種數量，其標示資料並不理想。

2款樣本含糞腸球菌 恐致嚴重感染風險

消委會續指，益生菌是一種攝入後會對人體產生益處的微生物，有助維持腸道內「好菌」、「有害菌」和「條件菌」不同菌群的平衡，而目前被醫學確定存在於人體內的益生菌約有17個菌屬。今次評測產品中， 逾9成樣本（36 款）標示含有可改善消化、加速腸道蠕動的乳酸桿菌，逾8成（33 款）標示含製造出乳酸、維他命B群及醋酸等有益物質的雙歧桿菌；此外有5款樣本標示含乳酪中常見鏈球菌屬，上述3款菌屬安全性皆受到國際認可。

惟其中2款產品「PicoLabb Formulas 特效益生菌Super Probiotics」及 「Procalun卡倫 UTOKYO17 Probiotics 東大科研17益菌元」中，標示含有糞腸球菌(Enterococcus faecalis），這種菌屬與屎腸球菌 (Enterococcus faecium）屬腸球菌屬的常見益生菌，於腸道內一般無害，但假如進入身體其他部分，恐引致嚴重感染風險。據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作組最新安全評估指出，這兩種菌株較為不穩定，容易被污染或有變成致病菌的風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，因此不建議作為益生菌供人類使用。

益生菌改善濕疹毫無根據？

今次評測的40款樣本中，全部聲稱具有健康功效，所標榜功效主要圍繞改善腸胃健康、提升免疫力、改善濕疹或過敏、及提升女性私密部位健康，惟腸胃肝臟科專科醫生表示，雖然腸胃道是免疫系統的一部分，若患上腸胃疾病，消費者並不具有專業醫護知識，未必能自行判斷不同腸胃問題的成因和治療方案，胡亂食用益生菌有機會影響病情；而現階段的醫學研究中，仍未能確定不同益生菌種類如何幫助調節人體免疫系統，亦未有大型臨床實驗數據可以直接關聯或比較不同益生菌菌株的免疫功效。

除此之外，醫生亦強調不少產品亦標示可「減輕濕敏」或「改善濕敏」，但一些較大型的臨床實驗發現，服用益生菌病人與服用安慰劑的病人的濕疹症狀皆沒有顯著減輕，因此目前未有足夠醫學實證明益生菌或益生元，對濕疹或其他過敏皮膚炎有確實療效，故並不在正規濕疹治療選擇之內，建議消費者如有皮膚問題，應盡早求醫，以免延誤病情。

嬰兒亂食益生菌恐致命

消委會表示，樣本中有20款聲稱為兒童專用或適合兒童食用，惟初生嬰兒腸胃道吸收功能及免疫功能尚未發展成熟，故不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品，當中包括益生菌。

美國食品藥物管理局（FDA）去年9月曾發表警告，指一名早產嬰兒於住院期間曾服用一種益生菌配方，結果患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡，強調益生菌中的微生物有導致極早產或出生體重極低的嬰兒出現菌血症等致命疾病的風險，或因其他益生菌中含有的細菌或真菌引起致命疾病的風險，因此現階段仍未批准任何益生菌產品作為嬰兒藥物或生物製品。

選購益生菌4大建議

選擇合適益生菌： 不是每個人都需要服用益生菌。如果消費者為了「改善健康」而服用益生茵的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌茵種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而還擇合適的益生菌。

不是每個人都需要服用益生菌。如果消費者為了「改善健康」而服用益生茵的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌茵種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而還擇合適的益生菌。 出現健康問題應先求醫： 雖然益生菌或可有助改善腸道健康，但出現任何健康問題或疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或服用益生菌。

雖然益生菌或可有助改善腸道健康，但出現任何健康問題或疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或服用益生菌。 選擇可靠益生菌產品： 如果消費者希望自行選擇益生菌，應先了解產品上的資訊，選擇 產品上資料較為齊全、受較多國際認可的菌種，例如加拿大衞生部列出可接受的非菌株益生菌的特定健康聲明的菌種和中國內地 《益生菌類保健食品申報與審評規定（試行）》中訂定的10種可用於保健食品的益生菌菌種。

如果消費者希望自行選擇益生菌，應先了解產品上的資訊，選擇 產品上資料較為齊全、受較多國際認可的菌種，例如加拿大衞生部列出可接受的非菌株益生菌的特定健康聲明的菌種和中國內地 《益生菌類保健食品申報與審評規定（試行）》中訂定的10種可用於保健食品的益生菌菌種。 小心儲存益生菌產品： 一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱 （超過攝氏30度）或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。

一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱 （超過攝氏30度）或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。 保持腸胃健康、增強抵抗力：要保持腸胃健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑，消費者應保持均衡飲食，攝入足夠的蔬菜和生果，多做運動。

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