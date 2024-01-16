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病毒爆發丨流感+腺病毒+新冠肺炎夾擊　醫生警告：「幼童染這病」3症狀應快求醫

兒童健康 11:04 2024/01/16

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【兒童健康/流感/新冠肺炎/肺炎支原體/RSV/腺病毒】近期天氣忽冷忽熱，時乾時濕，呼吸道病毒肆虐嚴重，兒童遭受腺病毒、流感、和新冠肺炎三大呼吸道病毒夾擊。有醫生指出，近期兒童急症室中，高燒病童佔很大部分，最長可燒逾一週。他提醒家長，若2歲以下幼童感染新冠，出現聲音沙啞、狗吠咳嗽聲及呼吸急促等三個哮吼症狀，須盡快送院診治，為人父母不可不慎。

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中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於社交平台專頁《Dr. E 小兒急診室日誌》發文指出，目前兒童遭到腺病毒、流感和新冠肺炎3種病毒肆虐，近期小兒急診室來診人次雖然不像9、10月般爆量，但高燒病童佔了很大一部分，其中以腺病毒、流感居多。此外，新冠肺炎明顯升溫，特別針對過去兩年沒有染疫的兒童和剛出生的嬰兒。

謝宗學指出，沒有治療的流感和腺病毒，通常讓兒童高燒5至7天。針對流感的抗病毒藥物，口服克流感大約使用2至3天後退燒；抗流感單劑靜脈注射藥物，使用後大約1至2天退燒。由於腺病毒沒有特效藥，只能採用支持型療法，撐過5到7天的高燒期。今次發現比較特殊的情況是，以往認為5歲以下兒童感染腺病毒後才容易高燒，這次則發現有國中生感染腺病毒同樣地出現高燒多天。

至於兒童感染新冠肺炎，若輕症患者只需要支持型療法，中、重症才需要使用抗病毒藥物，「幸運的是這波新冠肺炎疫情似乎比較少出現中重症和 MIS-C，但引發較嚴重哮吼的病例仍然不時出現」。謝宗學提醒家長，兒童感染新冠肺炎，特別是2歲以下幼童，若出現聲音沙啞、狗吠咳嗽聲、和呼吸急促等哮吼症狀時，定必盡快帶孩子到醫院兒科診治。

他指出，寒流來襲病毒活性增加，密集群聚活動或讓腺病毒、流感、和新冠肺炎病毒更為肆虐，建議市民定要做好個人衛生防護措施，保護自身和孩子的健康。

本港將進入流感高峰期，中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（7日）於TVB節目《講清講楚》受訪，預計本港今年1月至3月將同時受新冠及流感病毒雙重夾擊，呼籲高風險族群應儘早接種疫苗，而市民如進入人多擠迫的地方，應自覺戴上口罩。本港10個兒科學會曾發表聯合聲明，強調孕婦、嬰幼童、高齡或長期病患者等高危群組，若同時感染流感及新冠，則更易併發重症，急性併發性和死亡。

文章獲謝宗學醫師授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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