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【企圖謀殺】涉將安眠藥加入奶茶後用刀襲擊女兒　48歲婦否認企圖謀殺等罪稱避免女兒被綁架

社會 13:00 2024/01/15

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涉將安眠藥加入奶茶後用刀襲擊女兒，48歲婦否認企圖謀殺等罪稱避免女兒被綁架。（資料圖片）

48歲婦人涉將安眠藥放入奶茶後，再分予丈夫及女兒，隨後趁女兒入睡後，用刀𠝹女兒頸及手，傷口深至肌肉層。婦人隨後在胞姊住所被捕。涉案婦人今（15日）於高等法院否認企圖謀殺等罪，案件開審。控方開案陳詞指，被告在警誡下稱，曾聽到有男聲稱會將女兒綁架及賣至妓院，被告為避免女兒被綁架及強姦，於是傷害女兒，被告又指，她曾在傷害女兒後打算自殺。

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女被告楊芳茱（48歲），被控意圖犯可公訴的罪行而施用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪、企圖謀殺罪，以及1項交替控罪，即有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2021年4月13日在麗港城一單位內，非法導致其女兒及丈夫服用勞拉西泮（Lorazepam）；被告另於翌日在同地企圖謀殺趙澤恩，及意圖使其女兒身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她；被告的女兒現年22歲，被告的丈夫則為61歲

控方開案陳詞指，警方於2021年4月14日接報到場後，發現被告女兒手及頸均有傷痕，以及被告丈夫口齒不清，警方另發現單位內有血跡。兩人送院後被驗出尿液內含有勞拉西泮（Lorazepam），被告女兒則被發現頸部傷口深至肌肉層，被送至深切治療部。

至4月15日，被告胞妹向警方透露被告匿藏在自己家中，警方隨後到場拘捕被告，並於被告背包搜出一把刀，刀上有被告及其女兒的DNA。

被告隨後在警誡錄影會面時指，她於4月13日時曾購買一杯奶茶並加入30粒安眠藥，然後分予女兒及丈夫飲用。被告在女兒入睡後，三度用刀𠝹女兒的手，隨後再拿另一把刀離開單位，打算以此自殺。

被告解釋，她用刀𠝹女兒的手是因為避免女兒被綁架及強姦。被告又指，她於案發前半年已聽到有男聲對她稱，會將其女兒綁架及賣至妓院，丈夫曾對被告稱聲音是假的，惟被告案發前仍有聽到聲音，於是作出相關行為。被告又指，涉案安眠藥是用她的母親姓名處方。

控方指，被告有精神問題，但適宜答辯，認為她有意圖謀殺她的女兒。

案件今（15日）午續。

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記者：梁錦麟

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