萬千星輝頒獎典禮2023丨「女配」高海寧堅持用作品說話　高Ling：一直都唔覺自己係花瓶

▲ 高海寧憑《新聞女王》奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角獎獲獎。

在昨晚（1月14日）的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，高海寧（高Ling）憑《新聞女王》許詩晴（Cathy）一角奪最佳女配角，入行15年的她首度在《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，也證明堅持在演藝圈中是相當重要！

高Ling在奪獎後接受TOPick訪問，開心地說：「今次最開心嘅係連大眾都陪我一齊去搣甩咗個標籤、認可咗我嘅演技，所以，我覺得努力係值得！」

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▲ 高海寧奪「最佳女配角」。（陳慧安 攝）

萬千星輝2023丨高海寧：婆婆一定替我開心

高Ling指自己在上台前不覺緊張，是佘詩曼看著她說「我好緊張」就開始感到緊張。當高Ling得知自己獲獎是很開心，腦海中就湧現很多畫面，就決定在台上想到甚麼就說甚麼。

高Ling說：「我有同婆婆講攞個獎，喺台上面多謝佢，但我行得少少慢，努力咗15年，今年先攞到個獎去多謝佢，我知佢一定替我開心。上年公公、爺爺都過咗身，佢哋見唔到，但我知佢哋都會開心、會替我驕傲！」

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萬千星輝2023丨唔覺自己係花瓶

高Ling感恩公司一直給予不同的角色讓她作嘗試，她直言：「我一直都唔覺得自己係一個花瓶，或者只係得性感呢一個標籤，但今次最開心嘅係連大眾都陪我一齊去搣甩咗個標籤、認可咗我嘅演技，所以，我覺得努力係值得！」

她續說：「我都好感謝我以往演過嘅每一個角色，係經歷咗咁多嘢，我先可以變成今時今日嘅高海寧。」

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萬千星輝2023丨視佘詩曼為目標

高Ling直認自己視佘詩曼為目標，她大讚對方：「我一直喺唔同嘅訪問當中有講，佢係一個好好嘅榜樣、前輩，佢除咗係一個好專業、好專業嘅演員，其實佢待人處事或者各方面，都係好值得我哋學習，佢最好嘅就係好似一個凝聚力、lead住大家，所有嘅演員係會為一件事去衝刺，係關乎佢嘅人格魅力。」

她大爆自己已向監製「報名」參演《新聞女王》續集呢！

▲ 高Ling視佘詩曼為目標。（IG圖片）

萬千星輝2023丨曾一家五口住天台屋

高Ling努力工作賺錢，其實是要肩負養家責任，13歲時隨家人從南京來港生活的高Ling，當時一家五口蝸居旺角女人街的天台屋，父母為照顧他們三姊弟，要做小販擺檔賺錢。

孝順的高Ling讀書雖然成績不錯，但為養家畢業後決定參選港姐入行賺錢，為家人置業是她一直以來的心願。經多年的努力，高Ling終於在2015年成功上車做業主，以526萬買入油塘500呎兩房單位，其後單位在帳面上至少升值300萬。

當年她選擇了「二按」，不過高Ling曾長達7個月沒外快，令她壓力大到喊，她說：「存款一直減少，戶口只剩下5千蚊，我喊呀！壓力大到！戶口得5千蚊但我要供2萬幾蚊，好彩當時家人都給了點支援，後來開始接到外面的工作就好一點。」

▲ 一家五口（IG圖片）

萬千星輝2023丨付不起800元人情

高Ling曾在TOPick專訪中提到自己在2019年出席徐淑敏（現改名徐菁遙）飲宴的一件事，「當年去酒店最少也要給800元（人情），但我連800元也拿不出來，戶口只有600多元。我將僅剩的600元取出，剩下的數十元則沒法從櫃員機取出，便帶着600元去飲宴。」

她坦言：「當時覺得很不好意思，但我已將所有的錢都拿出來。曾反思自己是否不適合這一行？」

家人的支持就令她一直堅持沒有放棄：「每當有數十元沒法取出時，媽媽便入錢湊夠100元，讓我可以撳機提款。我不想跟家人說自己沒錢及問他們拿，所以以前盡量不亂花錢。」

記者：游艾維、陳曉柔

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