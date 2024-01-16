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產房語錄｜婦產科護士還原產房實況　大爆豬隊友爸爸驚人語錄：真係有咁痛？

新手爸媽 10:56 2024/01/16

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一名產房護士分享不同新手爸爸的驚人對白。

常言道生仔是「搵命搏」，需要老公的陪伴和支持。日前，美國一名婦產科分娩護士拍片分享，模仿新手爸爸在產房道出的「驚人語錄」，當中不少令人「反晒白眼」，網民一面倒為這些超冷血的說話感到憤怒及傷心，更有身為父親的網民怒斥，「他們都應該關進監獄」。

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該名謢士名Anna，常常在個人社交平台分享一些工作上的趣聞，她的帳號坐擁超過16萬粉絲，頗受歡迎。由於在產房工作，曾遇到不少瘋狂的事，於是她便集結十多個印象深刻的情景及對話與大家分享。

影片中，從Anna說出的對白，可以得悉不少丈夫輕視了生產的痛苦。有丈夫認為，「應該沒那麼難。」；有丈夫在太太嘔吐及用力時，用極疑惑的語氣問，「你真的盡力了嗎？」；更有人認為生孩子是「小菜一碟」，極不耐煩地問，「為什麼要這麼久？」

美國一名婦產科分娩護士模仿新手爸爸在產房道出的「驚人語錄」。（影片截圖）

此外，有些丈夫表現出慵懶的態度，「你認為她什麼時候會生孩子？因為我真的很餓，我需要去吃點東西。」；有的則關心自己身體地道，「睡在那張椅子上令我的背痛得很厲害。」聽到這些甚為輕鬆的對白，不說的還以為他們是陪了太太去遊樂場玩一圈而已。

更甚的是，當醫護問及需要為產婦施行一些無痛分娩項目時，可能是顧及費用或一些其他考量，有丈夫竟然狠狠地拒絕，

不、不、不！她不需要任何東西來緩解疼痛。

漠視太太的感受及辛酸，令人咋舌！更有一些令人摸不著頭腦的問題，「你能為我多縫一針嗎？」、「那我們該如何進行親子鑑定呢？」

此影片引起不少同為媽媽角色的女士們的共鳴，「我為需要同時照顧兩名孩子的女士感到傷心，因為其中一位是一名『巨嬰』（丈夫）。」、「他們總是在最重要的時候去買食物或者是移動車輛。」、「我的預產期還有一個月，我已經告訴我丈夫，如果他說了一個笑話或任何關於『我們已經做到了』的事情，我就會把他踢出去。」；有一名同為護士的網友也聽過令人極無語的對白，「我有一位父親問他們是否可以把床帶回家。」

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責任編輯︰王明芳

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