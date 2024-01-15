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教女有方 | 3歲女扭計坐地爆喊 星爸媽做1舉動獲激讚：小孩教育不能等

育兒資訊 16:49 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

父母每每為了教導子女費盡心思，加上現在的小朋友都很聰明，因為深知父母疼惜，有時會有恃無恐，胡亂扭計發脾氣，但台灣一對星爸媽，他們有共同教育的理念，3歲女兒外出玩剛到目的地，扭計坐地爆喊    星爸媽做1舉動，直言小孩教育不能等，獲大批網民讚「識教女」。

綜合台媒報道，台灣藝人張捷及妻子夏如芝，育有3歲女兒「芝麻」，他們經常在社交平台分享生活點滴，活潑好動的芝麻亦深受粉絲喜愛。不過，夫妻倆於週末帶芝麻出外遊玩時，女兒因為不想使用公共馬桶，坐在地上扭計爆喊。張氏夫婦見狀，商量後狠下心腸，取消當日的玩樂行程，藉此教育女兒，讓她明白發脾氣的後果。

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女兒不肯用公共馬桶

張捷在帖文中寫道︰「一早開心的出門玩，沒想到才剛到目的地，這小孩就開始發脾氣，就因為不想上外面的馬桶！雖然我們也想在逛一會兒，但我們還是決定直接回家……」他開心是妻子與他想法一致，更笑稱︰「哭哭的芝麻，是不是很可怕」，張捷強調︰

小朋友的教育不能等，以後還是有機會來，希望這次的經歷芝麻會謹記在心。

張捷說︰「讓她自己做決定。結果芝麻自己說『好，回家上』。那我們就照她的，回家！但她就會發現，我們是真的回家了，不能在外面玩了。用實際行動讓她明白，也讓她自己思考。下次我們也可以用這次的經驗，跟她說，她就會自己思考記得跟進步！」

網友誇讚教女有方

帖文引起廣泛的熱議，許多網友誇讚兩夫婦「識教女」︰「明智選擇，機會教育，對全家3人都是最好，是大家榜樣。」，也有人提議他們用攜帶式的馬桶，免孩子過份排斥。但夏如芝解釋，他們已經經讓女兒使用便攜式馬桶一段日子，所以希望她可以戒掉這個習慣︰「但我們就是希望讓她一定要有所突破，因為總不能每次為了她去哪裡都要多帶一個小馬桶。」

杜絕女兒胡亂發脾氣

他們強調平日不會體罰女兒，但也不想她以為甚麼事情或隨時都可以完全照她的心意，遇上不順心就發脾氣，令父母妥協，所以他們當時就讓女兒選擇，不上公廁就得「回家」。

夏如芝知道女兒很聰明但很倔，不能與她硬碰硬，但為了讓女兒反思，他們便讓她主動選擇︰「所有的教育方式都沒有絕對的對或錯，只有適不適合。芝麻是個會思考的孩子，所以我們選擇了這樣的方式。當然可能有些人會覺得這樣不就白跑出門了。但這卻是對芝麻最直接最有效的方式喔。」

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責任編輯：王明芳

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