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科學尖子︱媽媽陪讀點燃學習熱忱　港生科學國際賽奪獎盼留港讀醫

升學教育 17:15 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

民生書院中四生辛信晞在國際初中科學奧林匹克奪得銅牌。

只要找到有興趣的範疇，就能點燃學習的熱忱。今年中四的辛信晞，在初中時發現科學有太多未知的奧秘，激發她追求知識的熱誠，獲學校推薦參加科學國際賽，經過兩年訓練和甄選，成為香港代表參賽，更勇奪獎牌。她感激老師和父母支持，特別是媽媽重拾書本陪讀，成為她邁步向前的一大助力。

現於民生書院就讀中四的辛信晞，兩年前開始對科學產生興趣，她憶述當時科學老師Miss Chiu的教學非常清晰，令她大開眼界，更開始自學IGCSE的科學課程，發現科學更多有趣的範疇。

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國際初中科學奧林匹克

其後，信晞被民生書院甄選參與國際初中科學奧林匹克（IGSO）的香港區選拔賽，信晞在中三時通過選拔進入3個階段的訓練，訓練於香港中文大學進行，由大學教授授課，每個階段訓練時間由3個月至半年不等，而課程內容不但達到高中水平，有時更會接觸到大學程度的課題。

參加者在每個階段都需要通過單元測驗及階段考試，最終甄選6人在中三暑假進入第三階段訓練，並代表香港參加第20屆國際初中科學奧林匹克比賽，比賽內容涵蓋達高中程度的物理、化學和生物，形式包括筆試和科學實驗，共有54個國家和地區共304名學生參加。

可以跟其他人交流科學上的心得，不明白的地方一起解難，這滿足感令我更喜歡科學。

最終，信晞在賽事中奪得銅牌，她坦言，獲獎雖開心，但亦有點失望，因為她在做選擇題時看錯題號，部分答案填錯位，喪失了17分，否則可以獲得更好的成績，但這也是一次很好的經驗，讓她從失誤中學習。

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獨特溫習法

信晞校內成績名列前茅，穩守全級首5位。不過，她表示，自己並非從小叻到大，小學時不愛溫習，成績平平。升中後，中一上學期只考全級70多名，但中二就躍進至全級頭10名，中三更一度考到全級第2名。

她認為，找到對學習的熱誠很重要，例如她熱愛科學，激發她發奮溫習，她每次考試亦抱著「比上次的自己進步就可以」的心態，毋須與他人比較。她分享自己獨特的溫習法，她會以每50分鐘為一節，放學回家後5時至5時50分溫習IGSO課程，休息10分鐘後，6時至6時50分做功課和溫學校課本，飯後晚上9時繼續溫習學校小測及總結一日的學習內容。

我覺得50分鐘就是由不太集中到專注，然後開始累便休息，可以確保自己不會在這段時間不會分散注意力。

在信晞的學習路上，她感激父母對她的支持和鼓勵，特別是媽媽，雖然已畢業工作多年，仍重拾書本，讀完信晞的每一份化學和物理的筆記，之後再跟她討論和複習，還會陪她一起做科學實驗。爸爸則會在她壓力大時，帶她放鬆心情，例如外出用餐、遊車河等，陪她度過情緒難關。

爸爸Darron認為，父母應配合孩子想法，幫助她成就夢想。（曾嘉文攝）

父母的支持和鼓勵

信晞爸爸Darron是民生書院的校友，現時任職IT界。他笑言，自己小時候父母對他的期望是中庸之道，他亦跟隨父母的教養理念，從沒要求孩子要出類拔萃，也沒有為她鋪路入名校。

他憶述，信晞年幼時身體不好，不時進出醫院，學習上有所延誤，但他和太太沒有失望，因夫婦都認為，孩子的健康是首位，所以鼓勵信晞做運動、培養興趣，令身體愈來愈好。而信晞就讀的幼稚園及津貼小學，也讓她有愉快的學習生活，信晞亦有升中時重返Darron的母校。

我有朋友和親戚都是名校出身，但我不覺得他們特別開心。讀書最寶貴的時間，就是跟一班同學開開心心，要他們辛苦地追求這樣、追求那樣，對子女不太好。

信晞將於兩年後應考DSE，她的目標是考到最少4至5科5**，未來希望留港讀醫，將來成為醫生幫助有需要的病人，同時探究DNA的奧秘。Darron表示，作為父母，不是要求孩子做到自己的要求，而是當她有目標時，父母如何配合，

例如信晞想讀醫，屋企如何配合她的想法，重要過我對她要甚麼期望。

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記者：林愛娜

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