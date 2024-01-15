時尚穿搭｜解構黑絲襪穿搭術　跟女星穿出顯瘦高級感

▲ 黑絲襪是冬季必備單品！

近日天氣稍為回暖，又是短裙、短褲出動的好時機，但始終略帶寒意，所以一雙透膚黑絲襪就成為必備Item！不少港韓女星都有示範黑絲襪穿搭術，現在就為大家逐一解構，為什麼她們能輕易穿出高級感，而且令雙腿看起來更修長呢？但當中有一位女星穿法卻是大忌？

BLACKPINK完美演繹黑絲襪

在冬季，穿長褲難免有臃腫感覺，穿短裙加黑絲襪就能增添活潑俏麗的感覺，韓國女團BLACKPINK向來走在潮流前線，當中成員Jennie、Lisa、Rosé都曾穿上黑絲襪示人，她們選擇的都是透膚質感，而且以黑白色作主色。因為黑絲襪很容易予人過於冶艷的感覺，故不能用大量色彩作配搭。

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以Jennie為例，她全身黑色，只有頸巾的logo是白色，再穿厚底毛毛boots，感覺年輕有活力；而Lisa就穿上黑白直條短裙套裝，透膚黑絲襪隱約透出波點，重點是她穿上一對尖頭ankle boots，將腿部線條拉長，而且高級感滿滿的，散發貴氣。Rosé同樣以黑白作配搭，穿上oversize黑色西裝外套配短裙，內襯白色絲質上衣，透膚黑絲襪襯黑色幼帶高跟鞋，同樣有拉長比例的作用，高級之餘又帶點型格。

看完BLACKPINK三位成員的完美演繹，再看看香港女星在配搭上有什麼不同吧。吳千語在過去的聖誕節，就穿上一條應節紅色絨毛連身短裙，裙子的膊頭位置綴以毛毛設計，增添華麗感，而千語下身穿上黑絲襪配幼帶高跟涼鞋，令一雙招牌長腿線條更美！而倪晨曦就以連身皮短褲襯極透膚黑絲襪，腳踏黑色高跟鞋，外披大衣，大長腿同樣表露無遺。

一個NG穿法隨時令長腿變短腿

不過倪晨曦亦曾穿出黑絲襪大忌，她月前出席活動時，就以超性感白色低胸高衩連身衣配黑絲襪，但就穿上白色短靴，視覺上容易造成被截斷的感覺，令小腿看起來變得短小，一般人如果沒有模特兒身形，是很難駕奴的，而倪晨曦已經穿上高衩褲來盡力拉長雙腿，但始終看起來一截截似的，所以不建議一般女生穿淺色短boots襯黑絲襪，還是穿上黑靴，讓腿部更顯修長。

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責任編輯：Kiwi Lee